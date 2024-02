La musica che aiuta. Serata per il Centro Donna

PISTOIA

Il magico mondo degli anni Sessanta come sfondo essenziale per fare solidarietà e dare un sostegno concreto al centro anti-violenza "Aiuto Donna" della nostra città, in prima linea per aiutare tutte coloro che cercano di rifarsi una nuova vita lontano dalle violenze e dai soprusi. L’appuntamento è per stasera alle ore 21 al piccolo "Teatro Mauro Bolognini" di via del Presto 5 con "Piero tells a story (Piero racconta)" che vede come protagonista indiscusso come cantante, front man e voce narrante Piero Balleri. Dal suo racconto e dalle sue note ci si addentrerà nelle radici emotive degli anni Sessanta facendosi aiutare dai ricordi di chi li ha vissuti in prima persona, dalla musica dello stesso Balleri e di quella tipica di quel decennio riuscendo a trasportare gli spettatori in un viaggio emozionante e suggestivo.

"Si tratta di un progetto per noi molto importante – afferma Piero Balleri – al quale abbiamo aderito con grande convinzione. Ci sarà un viaggio nelle emozioni degli anni Sessanta con brani inediti che ho scritto io e, uno di questi, è stato composto col Maestro Ciro Barbato protagonista anche a Sanremo. Sul palco ci saranno otto musicisti, con alcuni strumenti persino sofisticati, ma non va dimenticato lo scopo vero che è quello della beneficenza: siamo già vicini al sold-out e, quello che mi fa ancora più piacere, è che alcuni concittadini in forma anonima hanno già effettuato contributi economici molto importanti".

Lo scopo della serata è quello della beneficenza per la raccolta fondi in favore del centro "Aiuto-Donna" che fa capo alla Società della Salute Pistoiese, uno dei soggetti coinvolti come patrocinio della serata assieme al Comune, al Rotary Club Pistoia-Montecatini Terme Marino Marini ed il Pistoia Basket 2000. L’ingresso con offerta libera minima consigliata è di 18 euro fino ad esaurimento posti e sul palco, assieme a Balleri, ci saranno anche Miriam Taylor come direttore artistico del coro e vocalist accompagnata dalle musiche di Franco Poggiali Berlinghieri che sarà il direttore musicale dello spettacolo e pianista. Ci sarà anche un breve intervento di saluto da parte del direttore generale di Estra Pistoia Basket, Ettore Saracca, visto che la società biancorossa fin da inizio stagione ha incentrato la propria campagna sul sociale anche per le tematiche della violenza contro le donne.

S.M.