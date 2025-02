"La morte e la fanciulla" con due maestri della danza. Stasera è di scena la ricerca di Abbondanza e Bertoni

Due maestri del teatro danza italiano, Abbondanza/Bertoni, che portano a Pistoia (stasera, venerdì 14 febbraio, al teatro Manzoni, ore 20.45) una produzione che ha conquistato critica e pubblico, "La morte e la fanciulla", vincitore Premio Danza&Danza 2017 come miglior produzione italiana dell’anno e finalista al Premio Ubu 2017. Tre i protagonisti dello spettacolo, la musica di Schubert, la danza perfettamente espressa dalle magnifiche Eleonora Chiocchini, Valentina Dal Mas e Claudia Rossi Valle e quindi le dinamiche del movimento, e poi la riflessione spirituale-filosofica che scaturisce dal connubio tra le due. Attraverso la danza si toccano temi universali come la morte, la giovinezza, il destino, la memoria, la transitorietà dell’esistenza e al contempo la speranza e la bellezza che la vita può offrire. Il tema del nascere e del morire, del cominciare e del finire, ha sempre accompagnato la ricerca di Michele Abbondanza e Antonella Bertoni.

Non è una danza comoda, quella proposta dai due autori, che cerchi il consenso incondizionato e il plauso del pubblico, è una danza che pone domande senza dare risposte, che smuove e fa vacillare senza offrire un sostegno, scalfendo in modo indelebile certezze e preconcetti per trasportare in un viaggio che avrà inevitabilmente esito incerto. Dal 1989, anno della prima serata a loro firma, Michele Abbondanza e Antonella Bertoni hanno esplorato le più diverse poetiche pur rimanendo sempre fedeli a un loro personalissimo e riconoscibile vocabolario coreografico e umano.

l.m.