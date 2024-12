La Magona del ferro e le foreste. Ne parlano Monti e Meneguzzo

Domani, sabato 14 dicembre, alle ore 16.30, l’Ecomuseo accoglie a Palazzo Achilli, in Piazzetta Achilli 7, a Gavinana, la conferenza "Montagna Pistoiese e tecnologia: guardare oltre. L’approccio di Cosimo I ieri e l’esempio dell’oggi", che conclude il ciclo di eventi promossi dall’Ufficio Cultura del Comune di San Marcello Piteglio, per le celebrazioni dei 450 anni dalla morte di Cosimo I e Giorgio Vasari. Interverranno il professor Alessandro Monti: "La Magona del Ferro sulla Montagna Pistoiese. Un caso di proto-industrializzazione" e il dottor Francesco Meneguzzo, ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per la BioEconomia: "Da Sottoprodotti a Superfood. La tecnologia che porta nel futuro le filiere forestali". L’evento ha il contributo della Regione Toscana e la collaborazione dell’Associazione Ecomuseo della Montagna Pistoiese, Vento e Vertigine Aps e Associazione Musicale e Culturale Domenico Achilli di Gavinana. Domenica 15 dicembre, alle ore 16, a Palazzo Achilli, Giulia Venturi presenta il suo libro "Perché ho pensato che tu volessi rifiorire" (Transeuropa Edizioni, 2024). L’autrice, cresciuta nel paese di Orsigna, ha conseguito la laurea triennale in Lettere a Firenze nel 2016 e la magistrale in Italianistica, culture letterarie europee e scienze linguistiche all’Alma Mater Studiorum di Bologna nel 2018, con una tesi dal titolo "La poesia pensa: il discorso metapoetico nelle opere di Piero Bigongiari". E’ docente di italiano e storia all’Istituto Einaudi di Pistoia.In questa sua opera, Giulia ci conduce in un viaggio intimo attraverso racconti che affondano le radici nelle tradizioni, nelle memorie familiari e nei paesaggi interiori della Montagna Pistoiese. Modera Federico Pagliai. Gli eventi sono a ingresso libero.