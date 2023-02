"La magistratura, lo Stato, la mafia" Ecco la verità di Martelli su Falcone

Troppi equivoci e troppa polvere su cui da tempo era opportuno soffiare. E studiare, scartabellare, ricercare, affinché a quell’uomo dello Stato, il giudice simbolo della lotta alla mafia, fosse infine restituita almeno una parte di verità. "Perché Borsellino disse che fu la magistratura per prima a far morire Falcone? Ecco, nel mio cercare la spiegazione che ho raggiunto è questa: Borsellino si era reso conto nell’immediatezza che la decisione assunta allora dal Csm, con la mancata nomina di Falcone, dava un segnale chiaro alla mafia. All’indomani di quell’accadimento Falcone parlando con amici disse: ‘Mi avete inchiodato, mi avete consegnato a Cosa Nostra’". L’occasione per riavvolgere il nastro la offre la presenza alla libreria Lo Spazio di Claudio Martelli, già vicepresidente del Consiglio (1989-1992) ed ex Guardasigilli (1991-1993) nonché delfino di Craxi e amico del giudice ucciso dalla mafia, in città per presentare "Vita e persecuzione di Giovanni Falcone" (La Nave di Teseo, 2022). In dialogo con l’autore Giampaolo Pagliai e Massimo Baldi. A lui prima del salotto letterario abbiamo rivolto qualche domanda. Perché oggi scrivere un libro e ripercorrere la storia del giudice Falcone? "Ho cominciato a scrivere tanti anni fa. Non avevo mai smesso di occuparmi di una vicenda che...