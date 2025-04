La Magia torna a splendere. Ventidue mesi di restauro. Opere per oltre due milioni

Ventidue mesi di sapienti e minuziosi lavori di restauro, con ben otto cantieri aperti, che hanno interessato il complesso monumentale in tutte le sue parti: è quanto è servito per la valorizzazione e il recupero di villa La Magia, realizzato con la collaborazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato. Lavori iniziati a gennaio 2023 e conclusi a dicembre 2024, per 2 milioni e 382mila euro (di cui 2 milioni finanziati dall’Unione Europea grazie ai fondi Next Generation Eu del Pnrr e la quota restante da parte del Comune di Quarrata), che hanno di nuovo restituito la villa medicea, patrimonio Unesco, disponibile per le visite guidate. Oltre all’interno dell’edificio, dove sono stati fatti anche interventi richiesti per la sicurezza in previsione del progetto Uffizi diffusi, il restauro ha interessato il giardino romantico e quello a parterres, il viale di accesso e la relativa illuminazione, le sculture e le componenti lapidee del giardino. Nel giardino storico sono stati consistenti i lavori di riparazione e rifacimento: sul portale monumentale di via Vecchia Fiorentina sono stati evidenziati gli antichi intonaci colorati; sul muro di contenimento del giardino a parterres rimossi i vecchi puntelli in calcestruzzo, risalenti probabilmente agli anni ‘60, che lo sostenevano lungo la sottostante via Magia. Realizzato nel 1700 dagli Attavanti, senza manutenzione dal secondo dopoguerra, stava franando completamente verso la zona sportiva. Anche l’esterno della Cappella di Santa Verdiana, struttura neogotica, è stato rimesso a nuovo, con il ripristino dei colori originali dell’intonaco. Inoltre sono stati restaurati la piccola dea del Ninfeo, le due fontane del giardino a parterres e del cortile interno, la vasca del lago del giardino romantico. Il percorso della visita guidata si snoda all’interno della villa. Tra gli elementi più suggestivi gli affreschi che raffigurano scene della mitologia greca e lo scalone in pietra che porta al salone dei ricevimenti. Oltre all’interno, è possibile ammirare la collezione di arte open air "Lo Spirito del Luogo" e la tinaia che ospitano la collezione Gavazzi. Visita guidata tutte le domeniche alle ore 16 (agosto chiuso) e durante il sabato della rassegna "Scrittrici in villa" (il prossimo sarà il 24 maggio 0573.771500). Per gruppi di almeno 25 persone è possibile prenotare una visita guidata a: [email protected]; In occasione della mostra di Buren Pistoia Musei organizza visite guidate gratuite: le prossime saranno il 10 maggio e il 7 giugno alle 10 (prenotazioni sul sito di Pistoia Musei).

D.G.