La Magia, il Polo e il Raciti Così la città cambia volto

"Sono interventi importanti, che cambieranno il volto di Quarrata. E che dovranno essere portati avanti secondo i tempi prefissati, per evitare di perdere i finanziamenti. Restiamo però fiduciosi: siamo in linea con la tabella di marcia". Parola del sindaco Gabriele Romiti e dell’assessore ai lavori pubblici Patrizio Mearelli, che fanno il punto sulle principali opere pubbliche da portare a termine con i soldi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. E che, com’è noto, sul territorio quarratino si tradurranno in primis nella riqualificazione del campo sportivo sussidiario del Raciti, nella realizzazione di un nuovo cinema-teatro nel Polo Tecnologico e nella valorizzazione di Villa La Magia, per un valore complessivo superiore ai 6 milioni di euro. Ed è proprio il progetto sulla villa, rafforzato da un finanziamento europeo di due milioni di euro, quello più avanzato. Sono infatti già partiti i lavori per i primi due dei cinque lotti in cui è stato suddiviso l’intervento: il cantiere del primo lotto, che prevede il restauro del portale monumentale di accesso al parco, si è aperto pochi giorni fa e dovrebbe chiudersi il prossimo 31 maggio. Contestualmente, è partita anche l’opera di consolidamento strutturale della cappella neogotica e del muro di contenimento del giardino a parterres: la prima tranche riguarda il muro e si chiuderà entro il 31 agosto, per poi ultimare il restauro della cappella nelle prime settimane del 2024. Lunedì prossimo gli operai dovrebbe iniziare anche i lavori del terzo lotto, ovvero il restauro delle fontane, delle sculture e dell’impianto idraulico storico.

"Il programma prevede di partire dalla scultura del ninfeo, ultimandone i restauri in un mese. Dopo le operazioni si sposteranno sul lago del giardino romantico, per una durata di sei mesi – spiega Mearelli – per poi arrivare a restaurare le fontane del giardino a parterres e del cortile centrale. E’ inoltre in corso la stipula del contratto per la sistemazione dei viali di accesso al parco e alla Villa, mentre il quarto lotto dovrebbe partire a settembre". Sempre in ottica-Pnrrsi prosegue con il restyling del sussidiario: rifacimento degli spogliatoi, campo in erba sintetica ed efficientamento dell’impianto di illuminazione. Costo stimato circa 2.450.000 euro (di cui 2.300.000 sono finanziamenti nazionali) con il bando per l’assegnazione dei lavori che dovrebbe essere pubblicato fra due mesi. Più o meno gli stessi tempo per l’ultima operazione, quella che consentirà di ricavare all’interno del Polo una sala cinematografica e teatrale da oltre duecento posti a sedere: il contributo del Pnrr (oltre due milioni e mezzo) coprirà quasi interamente il costo dei lavori, che dovranno prendere il via entro luglio.

Giovanni Fiorentino