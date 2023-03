La Mafia analizzata dagli studenti

Le ‘Giovani sentinelle della legalità’ del Capitini hanno presentato al Comune il proprio progetto: "Mafia e territorio-la realtà Toscana". L’amministrazione era rappresentata dall’assessore Katia Gherardi, c’erano inoltre Domenico Bilotta e Sergio Tamborrino della Fondazione Caponnetto. Gli studenti delle classi terza e quinta C Rim, quarta E Turistico, quarta A Afm erano accompagnati dalle docenti Annalisa Agostini, Daniela Begliomini, Maria Pia Conforti, Alessandra Ducceschi e Paola Scotti. Hanno trattato vari aspetti del fenomeno mafioso tra cui le possibili cause e gli strumenti di prevenzione e contrasto, analizzando le differenti fonti normative e focalizzando l’attenzione sui beni confiscati nel territorio locale con la loro attuale destinazione. Gli alunni hanno inoltre riportato la testimonianza di Renato Scalia, ex esponente della Dia, della Digos e della commissione antimafia. Alla fine hanno suggerito i comportamenti che ogni cittadino può adottare per contrastare la criminalità organizzata: educare tutti al rispetto della legalità, non giocare d’azzardo, non fare uso di droga, proteggere i beni e servizi pubblici.

