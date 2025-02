La grande serra del verde: "Ecco il Naturart Village"

Il Naturart Village è un progetto pensato per unire in un unico centro risorse e sinergie locali, con una moderna filosofia “green” e con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per la comunità, nel segno della valorizzazione del verde del territorio e della promozione dei prodotti tipici toscani. UniCredit sostiene i piani di sviluppo di Giorgio Tesi Group, azienda vivaistica di Pistoia, leader in Europa per la produzione di piante ornamentali, con un finanziamento di 4 milioni di euro, erogato in favore di Nrt Immobiliare Srl, società del gruppo Tesi.

L’operazione – un mutuo ipotecario con un periodo di ammortamento di 15 anni – è finalizzata a supportare gli investimenti dell’azienda per la realizzazione del Naturart Village, una grande serra - circondata da un parco di 30mila metri quadrati, con un roseto con oltre 600 varietà ed il Museo del Bonsai – che sarà adibita a showroom aziendale con le più interessanti varietà di piante della produzione dell’azienda vivaistica pistoiese. L’intera area – spiega una nota : sarà fruibile per la cittadinanza, con aree attrezzate per la ristorazione e lo svago, oltre a spazi che potranno ospitare mostre e convegni. L’inaugurazione è prevista entro la fine della prossima primavera.

Giorgio Tesi Group da azienda agricola familiare a moderna industria green - leader a livello europeo nel settore del vivaismo di piante ornamentali -, con più di 500 ettari di produzione e oltre 250 tra dipendenti e collaboratori, esporta i suoi prodotti in oltre 60 Paesi del Mondo. Un’azienda cresciuta nel tempo in maniera esponenziale, prima con il potenziamento della sede centrale di Pistoia, e poi con l’acquisizione di quattro importanti centri di produzione a Piadena, a cavallo tra le province di Cremona e Mantova, San Benedetto del Tronto, Orbetello e Roselle. Marco Cappellini, direttore generale - Giorgio Tesi Group, commenta: "Il Naturart Village è un luogo che di fatto riassume al suo interno tutti i valori e le passioni che Giorgio Tesi Group ha espresso nei suoi primi 50 anni di attività" Andrea Burchi, regional manager centro Nord UniCredit, aggiunge: "Siamo entusiasti di sostenere la realizzazione del Naturart Village di Tesi Group. È un progetto capace di declinare insieme i temi di business e sostenibilità, aprendosi all’intera comunità".