La funivia della discordia Doganaccia-Corno alle Scale Ancora schermaglie "dem"

Non è piaciuta al Pd di San Marcello Piteglio la presa di posizione dei "confratelli" di Abetone Cutigliano e della minoranza consiliare dello stesso Comune, ribadite anche dall’ex segretario del Partito, Gabriele Fini. Il motivo dell’animato scambio d’idee è, già da qualche tempo, il progetto della funivia Doganaccia Corno alle Scale, finanziato (anche) dalla Regione Toscana per un ammontare complessivo di quasi 16 milioni di uero. Il progetto, apprezzato pur con varie puntualizzazioni, dalla politica della cosiddetta Montagna Alta, è mal digerito da quella Bassa.

E dopo che in un recente incontro promosso da Legambiente il progetto era stato bocciato anche dal sindaco di San Marcello Piteglio che lo ha definito "non nei progetti strategici", del suo Comune, qualche frizione torna a galla: "La Segreteria del Partito Democratico dell’Unione comunale di San Marcello Piteglio – precisano in una nota – in relazione alle prese di posizione degli esponenti Pd di Abetone Cutigliano e del gruppo consiliare ’Il paese che vogliamo’, esprime stupore e incredulità; non tanto per quanto riguarda le legittime posizioni favorevoli al collegamento funiviario Toscana-Emilia Romagna, quanto piuttosto per i toni offensivi usati nei confronti del segretario Valerio Sichi e per la pretesa di zittire le nostre posizioni, anch’esse legittime. Rimandiamo invece decisamente al mittente offese e sproloqui vari".

Inoltre la segreteria, che evidentemente non ha apprezzato l’eloquio dei cutiglianesi, puntualizza che: "A proposito di ’entrate a gamba tesa’, giova ricordare che questo accordo nasce tra vari soggetti istituzionali senza minimamente coinvolgere l’allora Comune di San Marcello Pistoiese e nemmeno il Pd locale: e pensare che questo progetto ricade per oltre il 90% sul territorio del nostro Comune". Va poi sottolineato che, come fanno notare dal Pd di Cutigliano che, anche se è vero che l’impianto scorrerebbe in gran parte in territorio sammarcellino, costi e benefici economici ricadrebbero completamento su quello del confinante Comune di Abetone Cutigliano.

"Allora non ci si deve stupire se da parte nostra chiediamo di partecipare al confronto – conclude la segreteria dem dell’Unione – visto che il progetto ci riguarda direttamente. Pensiamo che la linea politica di decidere dall’alto il bene dei territori sia finalmente finita, visti anche i risultati negativi che ha prodotti in questi anni, e che oggi il nuovo PD abbia decisamente voltato pagina. Siamo in ogni caso disponibili come sempre al confronto di merito fra tutti i soggetti interessati. E’ per questo motivo che abbiamo chiesto che il Comune di San Marcello Piteglio attivi un percorso partecipativo con la nostra comunità per valutare tutti gli aspetti e ricadute del progetto. Così come riteniamo utile un confronto costruttivo – concludono – anche all’interno del Pd".

