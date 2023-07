La fine dei lavori alla scuola materna è prevista per il 12 agosto

I lavori alla scuola materna dovranno essere terminati per il 12 agosto, questo è l’accordo raggiunto tra l’amministrazione e l’azienda che sta eseguendo i lavori, dopo che il Comune ha rifiutato una ulteriore proroga che li avrebbe fatti slittare alla fine del mese. Il motivo per cui qualche genitore chiede lumi prende spunto dai 45 giorni di ritardo nell’inizio dei lavori che, invece del 26 settembre 2022 sono iniziati l’11 novembre 2022. Il ritardo pare sia stato in buona parte recuperato, anche per il controllo continuo da parte degli uffici e degli amministratori di entrambi gli schieramenti. In un recente consiglio il vicesindaco Giacomo Buonomini, ha ringraziato il capogruppo di Prospettiva Futuro per la "cortese insistenza" manifestata nel controllo. Da parte di Del Re una garbata critica all’amministrazione: "Forse ce la fanno ma non è detto, questo ritardo, che auspico venga recuperato come sembra, è il segnale di un’organizzazione un po’ approssimativa. Comunque vigileremo perché i ragazzi possano rientrare nella loro scuola il 15 settembre. Non è nemmeno pensabile che vengano dirottati a Piteglio". Buonomini rassicura: "Il lavoro è stato seguito con grande attenzione, l’esperienza della scuola di Maresca basta e avanza. La ditta si sta comportando con estrema serietà e non ho dubbi che i tempi saranno rispettati. Il Consiglio ha approvato lo stanziamento per i lavori di trasloco e pulizia, la parte strutturale, gli intonaci e gli infissi sono a posto, l’ultimo intervento sarà la messa in opera dell’impianto elettrico che sarà tutto esterno e il programma viene rispettato anche con l’aumento delle maestranze. Noi continueremo a monitorare ma non abbiamo dubbi sul buon esito: i bambini saranno nella loro scuola il 15 settembre". Nei prossimi giorni sopraluogo congiunto: probabilmente proprio Buonomini e Del Re, con l’architetto Cristiano Vannucchi.

Andrea Nannini