La fiera della calzatura torna a Pistoia

PISTOIASarà inaugurata domani, come oramai da tradizione nelle serre del "Toscana Fair" di via Bonellina, la 17° edizione di "Toscana Fashion", manifestazione che si protrarrà fino al prossimo martedì. L’appuntamento consentirà agli agenti di commercio provenienti dalla Toscana e da tutta l’Italia centrale di conoscere, in anteprima, 150 campionari proposti da ventitré espositori che comporranno la collezione autunno – inverno 2025 del settore calzature. Una grande vetrina riservata agli addetti ai lavori, dunque, per intercettare i trend di maggiore rilievo, sviluppare nuove sinergie e allinearsi alle esigenze espresse dal mercato.

"Questo è diventato un evento storico per Pistoia – ricorda Simone Ramello, presidente dell’associazione Toscana Fashion – che ci consolida come punto di riferimento per il settore. La risposta da parte degli operatori, che cresce ad ogni edizione, conferma la centralità della filiera delle calzature all’interno del mondo della moda". Per Confcommercio Pistoia Prato, unitamente agli altri enti e associazioni che sostengono l’organizzazione, un impegno a tutto campo che va avanti oramai da più di tre lustri e che conferma la bontà del progetto.

"Dopo aver attraversato un periodo non facile – commenta il direttore Tiziano Tempestini – il segmento calzature sta vivendo una nuova fase di crescita, mettendo in evidenza una capacità di adattamento e una versatilità che consentono di collocarlo tra i principali traini dell’industria della moda. Ancora una volta, inoltre, Pistoia finirà sotto i riflettori nazionali come il centro in cui si troveranno molti tra i player più autorevoli del settore. È una visibilità che fa bene alla città".

S.M.