La festa di Televisium. Maxi schermo in centro. Vip e volti dello sport. Antognoni e Galli le star

In realtà la quota 100 mila è già stata superata ma simbolicamente Alessandro Martini, front man di Televisium, ha deciso di festeggiare in grande stile il 100x1000 follower ottenuti dalla sua Tv social, presente su Facebook da 4 anni, l’altra sera al Bar Ristorante Centrale. L’idea di creare un’emittente social balenò a Martini durante il Covid. Fu subito un successo in termini di simpatia e gradimento. Così, in poco tempo, Alessandro ha registrato 100 mila simpatizzanti. Musica, cocktail, ottimo cibo e tanti ospiti vip hanno reso la serata speciale. In prima linea, i rappresentanti di tutte le forze dell’ordine. L’evento, ovviamente, è stato trasmesso in diretta Facebook con la collaborazione di Barbara Scarpettini, Pierluigi Ciolli del giovane cameraman Tommaso Satini. Almeno 300 gli ospiti intervenuti alla festa che era aperta a tutti. Perfino un maxi schermo fornito da Paolo e il suo sax e installato in piazza del Popolo, vicino all’info point. Eppure, nonostante lo sfarzo e la location di prestigio, dalle interviste è emerso che Martini viene apprezzato e amato principalmente per la sua umiltà. Regista dell’evento, Nicola Stagi. Oltre a tutti i sindaci della Valdinievole, c’era il grande Giancarlo Antognoni che ha pure cantato "Firenze Santa Maria Novella" di Pupo e ha regalato a sorpresa due maglie autografate a due giovanissimi tifosi viola. E poi un altro ex calciatore viola, Giovanni Galli, campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982. Sotto le note di "Notti Magiche", Martini ha ricordato Totò Schillaci che avrebbe dovuto essere uno dei testimonial della serata. Dal mondo politico regionale, sono arrivati Federica Fratoni, Marco Niccolai, Luciana Bartolini, Bernard Dika che a nome del governatore Eugenio Giani ha donato il Pegaso della Regione Toscana, dedicando un elogio di riconoscimento all’attività di Martini. Tra gli special guest che Martini ha ringraziato c’erano anche Edita Pucinskaite, campionessa mondiale di ciclismo 1999, Stefano Pucci, delegato Fifa per 8 mondiali, Valentina Conte, caposervizio de La Nazione di Pistoia-Montecatini. E poi personaggi dello spettacolo come Andrea Prestianni, Massimo Antichi, Elisabetta Cora. Ex alunno dell’alberghiero Martini, ha lavorato come presentatore e show man in diverse emittenti private regionali.

Giovanna La Porta