La Fenice non molla e passa in rimonta a Prato. Buggiano cade di fronte a Lucca

Nel decimo turno d’andata del girone B di serie D donne, il Pistoia Volley La Fenice viola 3-2 in rimonta (18-25, 23-25, 25-23, 28-26, 15-12) il terreno dell’Ariete Pallavolo Prato, mentre la Lavachiara Buggiano cade 3-0 (11, 17, 21) a Lucca contro la famelica Pantera. Nell’ottavo del gruppo B di D maschile, la Zona Mazzoni espugna 3-0 (20, 21, 22) Lido di Camaiore. In graduatoria, Buggiano è sesto a 18, Pistoia undicesimo a 9; la Zona Mazzoni guida la classifica a 21 in compagnia della Folgore San Miniato. Perde malamente la Lavachiara. Priva di Meacci e con qualche acciaccata di troppo, rimedia la seconda sconfitta consecutiva senza punti dopo quella interna con Calenzano. Partita tiratissima tra Prato e Pistoia, con un primo set nel quale La Fenice inizia molto male, non riuscendo a recuperare. Nel secondo, coach Riccardo Cappelli sposta Gaggioli opposta con Bartolozzi centrale e la gara cambia: ma la cattiva gestione di 4 punti (21-17) porta al 25-23 finale a favore delle laniere. Nel terzo, Pistoia è sempre avanti, ma chiude solo di misura. Il quarto parziale è vietato ai deboli di cuore: vittoria ai vantaggi dopo aver annullato un match point a Prato. Nel quinto set, Pistoia gira 8-6 e arriva a 12 pari; la volata finale la decide Gaia Melani con un ace e due battute impegnative, che non consentono a Prato di ricostruire. "Tutte molto brave, con Spampani che entra per Bartali e Vichi per Solanoy. Gaggioli match winner con 24 punti", esultano da casa La Fenice.

G. B.