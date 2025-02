La Fenice cade in casa con il Sorms San Mauro

Il secondo turno di ritorno del girone B della serie D femminile ci regala l’affermazione di misura, 3-2 (25-17, 21-25, 25-21, 24-26, 15-11), della Lavachiara sul Porcari al Pala Spadoni di Borgo a Buggiano e il ko interno del Pistoia Volley La Fenice contro il Sorms Volley San Mauro a Signa (3-1; 22-25, 25-17, 25-18, 25-14). La prima di ritorno di serie D maschile conferma la forza del Club Mazzoni Pistoia, la prima squadra maschile dei Vigili del fuoco, che ha la meglio 3-1 (23-25, 25-16, 25-18, 25-16) dei Lupi Santa Croce. In classifica, la Lavachiara consolida la sesta posizione con 27 punti, Pistoia scivola al decimo posto a 16, mentre il Club Mazzoni è primo a 33 assieme alla Folgore San Miniato (secondo solo per quoziente-set). "Ancora un tie-break chi ci sorride. Una vittoria che ci conforta", chiosano dal clan borghigiano. "Siamo di nuovo risucchiati nella bagarre-salvezza, complice anche la inaspettata vittoria del Savino, nostro prossimo avversario, a Calenzano", lamentano da casa La Fenice. "Pur senza Fiorentino, Marinaro e Murgia, ci siamo imposti in rimonta. Dal secondo parziale in avanti è salita in cattedra l’esperienza: il risultato parla da solo", il commento dall’ambiente dei pompieri.

G. B.