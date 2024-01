La discesa in elicottero. Tutti gli appuntamenti nei quartieri e nei paesi con la vecchina più amata

Sono tante le iniziative che fin da oggi animeranno la città ma anche i paesi della Piana e della Montagna. Come da tradizione, torna la Befana della Solidarietà

della Cisl Funzione pubblica di Pistoia in collaborazione con la campionessa del mondo Edita Pucinskaite e l’Avis Bike Pistoia.

Oggi la Befana "Edita" salirà in sella alla sua bicicletta per regalare un sorriso. Ecco le tappe: alla Casa Famiglia Piccoli Passi alle ore 11.15; poi alla pediatria dell’ospedale San Jacopo alle ore 12.30; alla Maic alle ore 13.30 e alla Società della salute della Valdinievole alle ore 15.

A Montale oggi, 5 gennaio, la Banda di Fognano organizza su richiesta la consegna dei doni della Befana a domicilio. La mattina di domani, 6 gennaio, le manifestazioni più importanti si svolgeranno in piazza di Montale la mattina e a Tobbiana nel pomeriggio. In piazza dalle ore 10, a cura del Comune, sarà protagonista la musica il sax e il violino di Alessandro mentre gli Elfi faranno meraviglie coi palloncini. Alle 10,15 arriva la Befana del Rione Dore. Alle 10,30 è previsto l’arrivo dei Re Magi a cura della Propositura di Montale che effettuerà anche la premiazione del concorso dei Presepi. Nel pomeriggio, alle 16, a Tobbiana si terrà il corteo dei Magi a cura della Proloco, della Fratellanza Lavoratori e della Parrocchia. Il giorno successivo, 7 gennaio, alle 15,30 sarà inaugurato il museo "Corridoi della storia" alla villa Smilea su iniziativa del Comune e si terrà uno spettacolo teatrale proposto dall’Associazione Teatrale Pistoiese. Le iniziative dell’Epifania fanno parte di un programma natalizio promosso dalle associazioni del Comitato Montale Solidale e dal Comune in favore degli alluvionati.

La befana farà la sua apparizione come di consueto anche a Quarrata. In piazza Risorgimento domani dalle 15,30 la vecchina scenderà per portare caramelle ai bambini. L’evento è organizzato dal Comune in collaborazione con la Misericordia di Quarrata. Sempre domani alla chiesa di Santonuovo sarà il momento della premiazione dei presepi realizzati per il concorso, a cura dell’associazione I colori nel Silenzio. La befana a mezzogiorno atterrerà con l’elicottero (tempo permettendo) anche al campo di volo I pinguini. Il fine settimana delle ultime feste di concluderà domenica 7 gennaio con la tombolata alle 16 nel Polo tecnologico (a cura di Auser in collaborazione con il Comune di Quarrata. All’auditorium della Banca Alta Toscana a Vignole il weekend dell’Epifania sarà festeggiato con grandi e piccini all’insegna della passione per i gatti con la mostra felina, ma non mancheranno animazione, racconti sulla storia della Befana, giochi e tante caramelle.

A Pistoia domani i musei saranno aperti dalle 10 alle 18. Dopo aver visto la Befana scendere dal Campanile della Cattedrale di San Zeno, si potrà scoprire il Museo dell’Antico Palazzo dei Vescovi, il Museo di San Salvatore e le Collezioni del Novecento di Palazzo de’ Rossi. Per visitare tutti e tre i musei al prezzo agevolato di 10 euro, basta acquistare il Museum Pass, online o nelle biglietterie.