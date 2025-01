La discesa della Befana. Pienone in piazza Duomo. Tutti con il naso all’insù. L’entusiasmo dei bimbi

La trepidante attesa dei bambini è stata soddisfatta sulle prime luci della sera. Quando il cielo si è tinto di blu profondo e gli edifici di piazza del Duomo si sono colorati delle proiezioni natalizie, la Befana dei vigili del fuoco di Pistoia ha fatto capolino pressappoco da metà campanile. Imbracata e messa in sicurezza da personale qualificato, la speciale e professionale vecchia signora è scesa da 37 metri di altezza attraversando una piazza sold out gremita di persone. Tutti col naso all’insù, dai più piccoli con gli occhi pieni di meraviglia, ai più grandi con gli occhi sugli schermi a caccia di un ricordo digitale da rivivere. Si è conclusa così, con l’ennesimo successo, la trentunesima festa organizzata dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco con il Comando dei Vigili del Fuoco di Pistoia e il comune di Pistoia.

Durante il pomeriggio, per attendere la discesa all’imbrunire, la manifestazione è stata animata da Lorenzo Branchetti, protagonista della Melevisione e di tanti altri programmi Rai, da Geronimo Stilton, topo intellettuale personaggio di una famosissima serie di libri per ragazzi, e intervallata dai momenti musicali dei cinque dell’Orkestraccia Light. Il breve momento di saluto da parte del comandante Priori dei vigili del Fuoco di Pistoia, insieme al sindaco Alessandro Tomasi e al presidente della regione Toscana Eugenio Giani (in una sorta di ’antipasto’ - nel segno del fair play - della competizione elettorale che verosimilmente animerà questo 2025), ha fatto seguito alla consegna da parte del Rotary di una targa a Lorenzo Traversari, per il suo impegno in questi anni di volontariato con i ragazzi dell’Ente Camposampiero.

"Un ringraziamento a tutti i volontari dell’associazione nazionale Vigili del fuoco e al comando dei vigili del fuoco di Pistoia per il tanto impegno nell’organizzazione e realizzazione di questa bella festa - ha commentato Leonardo Melani, presidente dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Pistoia -. Ma un grazie speciale va anche agli sponsor e alle tante associazioni di volontariato che in questa giornata si sono adoperati perché tutto andasse bene".

La giornata pistoiese dell’Epifania è iniziata la mattina con "Luci d’Oriente. I Re Magi arrivano a Pistoia", il corteo storico che da Piazza San Francesco si è snodato per le vie del centro culminando all’interno della Cattedrale di San Zeno accolto dal Vescovo Tardelli. Un’idea promossa dalla Cattedrale, in particolare dall’arciprete Luca Carlesi e dal diacono Federico Coppini, che ha trovato accoglienza nella Parrocchia di San Paolo, nel Comitato cittadino, nei Rioni, nel Comune di Pistoia. Nel contempo, sempre dalla mattinata e per tutta la giornata, sono state distribuite in piazza 2500 calze con dolciumi, offerte da Conad Nord Ovest.

Gabriele Acerboni