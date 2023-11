La crociera della Maic diventa una docuserie

"Una crociera memorabile": la crociera della Fondazione Maic, diventa una docuserie di quattro puntate in onda su Tvl. Un viaggio nella meraviglia del Mediterraneo raccontato tramite gli occhi dei ragazzi della Fondazione Maic, questo è il tema della docuserie "Una crociera memorabile", realizzata in occasione della crociera che si è svolta nell’aprile scorso e che ha visto protagonisti 170 tra ragazze e ragazzi, adulti , familiari e operatori. Da Genova a Marsiglia, passando per Malta, Messina e Barcellona, un percorso di riabilitazione diverso per questa iniziativa che è stata definita "pedagogia itinerante".

Un racconto orizzontale che alterna momenti emozionanti alle difficoltà di effettuare riabilitazione h24 in situazioni diverse da quelle abituali, ma soprattutto un viaggio in grado di emozionare attraverso un sogno diventato realtà e da tanti ritenuto un’ utopia. La docuserie narra un vero e proprio percorso che parte dai primi incontri con i genitori dei ragazzi, effettuati per illustrare la crociera e tutte le attività parallele, passando dalle aspettative dei protagonisti emozionati per la partenza, per arrivare infine a bordo della World Europe della Mcs Crociere, una nave da 6.200 posti dotata delle attrezzature necessarie alla riabilitazione e allo svago: piscine, palestre, giochi psicomotori, giochi d’acqua, teatro, cinema.

"Una crociera Memorabile" è una serie in quattro episodi curata da Andrea Palumbo e Paola Bardelli, prodotta da Tvl e dall’associazione Corallo. I primi due episodi andranno in onda su Tvl stasera, mercoledì primo novembre alle ore 21.05, gli ultimi due venerdì 3 novembre sempre alle ore 21.05. La serie sarà disponibile anche "On demand" sulla app TVLplay disponibile gratuitamente su appstore e Google play.