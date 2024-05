La comunione in piazza a Montale. Festa con mille e seicento persone

La Prima Comunione in piazza a Montale con 122 bambini comunicandi e circa 1600 partecipanti è stato un evento mai visto prima che ha destato un grande interesse nella comunità montalese anche in coloro che non erano direttamente coinvolti. Innumerevoli i commenti sui social, per una volta tutti positivi, e moltissime le foto pubblicate. L’iniziativa del parroco don Paolo Firindelli ha ricevuto un apprezzamento generale anche per la capacità organizzativa, essendosi trattato di un evento imponente per il numero dei partecipanti, tenuto in uno spazio pubblico e quindi rigorosamente rispettoso di tutte le prescrizioni e sottoposto a tutte le autorizzazioni previste per le pubbliche manifestazioni. La celebrazione è stata presieduta dal vescovo di Pistoia sua eminenza Fausto Tardelli, che nella ricorrenza del suo ventesimo anno di episcopato ha celebrato, per la prima volta nella veste di vescovo, una cerimonia di Prima Comunione. Oltre ai tantissimi partecipanti, tra comunicandi, padrini, madrine e familiari, hanno assistito dagli spazi esterni alla piazza tanti cittadini attratti dalla novità e dalla grandiosità dell’evento. Già nei giorni precedenti, in cui si sono allestiti l’altare e la platea e nellaprova generale, molti curiosi hanno assistito e hanno fotografato la piazza. A rendere più solenne la cerimonia hanno contribuito i cori parrocchiali e il coro Gospel che è intervenuto per l’occasione. Per dare un’idea dello sforzo organizzativo compiuto dalla propositura di San Giovanni Evangelista di Montale basti pensare che le sedie, in tutto 1650, sono state procurate attraverso cinque enti diversi: 800 tra i Comuni di Pistoia e di Agliana, 350 dalla curia di Pistoia, 100 dalla Fondazione Jorio Vivarelli, altre 400 prese a noleggio o comunque procurate dalla Parrocchia. Essenziale è stato l’apporto dei molti volontari che hanno trasportato, scaricato e collocato le sedie secondo le normative previste dalla legge. Hanno collaborato diverse associazioni tra cui quella l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco Volontari, oltre alla Croce d’Oro e alla Misericordia di Montale. "Il numero dei bambini era quest’anno straordinariamente alto", spiega Don Paolo Firindelli. Di sicuro i bambini e i familiari non dimenticheranno la Prima Comunione in piazza.

Giacomo Bini