La Compagnia dell’Incanto del Liceo Forteguerri trionfa al Premio Mazzella 2024

La Compagnia dell’Incanto del Liceo Forteguerri ha vinto la ventesima edizione del Premio nazionale di drammaturgia giovane "Michele Mazzella". Al Teatro Ghione di Roma si è svolta la cerimonia finale del Premio, riservato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, con la Compagnia dell’Incanto che si è aggiudicata il primo posto per le secondarie ed è stata premiata dall’attore Mariano Rigillo.

In Italia, il "Premio Mazzella" è unico nel suo genere. In questa edizione, la Compagnia dell’Incanto del Liceo Statale Niccolò Forteguerri, ha presentato "Dream on", spettacolo ideato e scritto dagli studenti-attori sul tema del sogno. Con questa opera, si sono classificati al primo posto per la scrittura creativa, aggiudicandosi anche il primo premio per il Miglior spettacolo della Stagione 2023-2024.

"Dream on", era andato in scena al Bolognini il 31 maggio 2024, con un bel successo di pubblico e critica. Dei trentacinque protagonisti, appartenenti ai vari indirizzi del liceo, una rappresentanza di quindici studenti, accompagnati dalla professoressa Elisabetta Iozzelli che ha curato la regia, si è recata a Roma, partecipando a un’esperienza davvero emozionante. Hanno presentato una piccola scena del loro spettacolo.

"La giuria del premio, composta da alcuni docenti universitari e da personalità dello spettacolo, tra cui Mariano Rigillo – spiega la professoressa Iozzelli – ha molto apprezzato l’originalità dell’opera e l’interpretazione degli studenti". Questa la motivazione della giuria: "Davvero originale l’idea di attraversare i sogni con gli occhi di uno spaventapasseri cercando di interpretarli attraverso le parole di Morfeo e Thanatos, rispettivamente Dei del sonno e della morte e davvero bravi i giovani autori".

Dopo il rientro, la dirigente scolastica Anna Maria Corretti ha raggiunto gli studenti nel laboratorio teatrale, complimentandosi per il successo ottenuto. Gli studenti le hanno raccontato la bella esperienza vissuta e le hanno consegnato i trofei vinti. A tutti i giovani interpreti va il plauso della dirigente scolastica, della docente Elisabetta Iozzelli (referente del progetto di laboratorio teatrale) e delle varie rappresentanze del Forteguerri.

Il "Premio Mazzella" esiste dal 2003 e la Compagnia dell’Incanto ha partecipato per sei volte (la prima nel 2017) riuscendo sempre a classificarsi negli otto finalisti delle secondarie. Per la scrittura dell’opera rappresentata, gli studenti hanno vinto il primo premio nel 2022 con "Viavai" e quest’anno con "Dream on". Per due volte hanno vinto il premio per la migliore interpretazione corale e quest’anno anche quello per il Miglior spettacolo della Stagione.

"Per i ragazzi è stato emozionante potersi esibire in un teatro di Roma, alla presenza di personalità del mondo dello spettacolo – conclude Elisabetta Iozzelli – e potersi confrontare con molti studenti delle altre scuole italiane. Hanno sperimentato la profonda forza del teatro e il suo potere inclusivo e mi hanno resa molto orgogliosa della loro creatività".