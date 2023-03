La città tutta piange Valter Bartolini Sindacalista e presidente CroceVerde

La città, e tutto il mondo sindacale pistoiese è sconvolto per l’improvvisa scomparsa di uno dei più grandi protagonisti del mondo del lavoro degli utimi decenni.

Valter Bartolini, 65 anni, è morto ieri sera all’ospedale San Jacopo dove era ricoverato – così abbiamo appreso – per un intervento di routine. La notizia si è diffusa rapidamente rimbalzando sui social e in tutti gli ambienti in cui Valter era conosciuto, stimato e amato per la sua preparazione professionale e sindacale, la sua solidità umana e il suo bel carattere, amabile e scherzoso, è scesa la disperazione. Valter Bartolini abitava nel quartiere delle Fornaci, lascia la moglie Sonia Tredici e i figli Irene e Antonio. Una carriera sindacale la sua che ha toccato le tappe più importanti dentro la Cgil fino a ricoprire, più recentemente, incarichi regionali. Ma il suo mondo era stata la Fiom, la Fiom dentro la Breda, insieme al compianto Marco Vettori aveva dato vita alla vertenza amianto che ha portato ai riconoscimenti delle esposizioni a centinaia di lavoratori.

Un uomo generoso, sempre pronto a dare una mano, una sua peculiarità che ben si era espressa quando, una volta in pensione, era diventato presidente della Croce Verde.

"Una tragedia. Un vuoto incolmabile. Un pezzo di storia della Cgil di Pistoia e non solo se ne va – sono le parole piene di sconforto del segretario generale della Cgil di Pistoia Daniele Gioffredi –. Una perdita enorme per la Cgil di Pistoia, per le sue doti di sindacalista ma anche per le enormi qualità umane. Personalmente perdo un grande sostegno. Aspettiamo di capire cosa può essere accaduto".

"È morto il compagno Valter Bartolini già dirigente nella Cgil di Pistoia, un compagno con cui ho avuto modo di lavorare mentre ero sindacalista per la Filt Cgil in quella Camera del lavoro – scrive Roberto Cassigoli –. Un compagno squisito e con cui era facile dialogare. Una vita dedicata ai lavoratori e al mondo sociale. Mi spiace profondamente questa sua prematura scomparsa. Che la terra ti sia lieve compagno. Condoglianze ai familiari e a tutti i suoi amici e compagni".

Immenso anche il dolore degli amici e dei volontari della Croce Verde di Pistoia che gli erano profondamente affezionati: impossibile credere che si sia consumata questa tragedia.

Lucia Agati

Michela Monti