La Cgil si conferma il primo sindacato sia in Alia che in Aer

La Cgil resta il primo sindacato alle elezioni per il rinnovo delle rsu e rls dell’igiene ambientale in Alia (Fi-Po-Pt ed Empoli) e Aer (Rufina, Fi). Un risultato – spiega una nota – che ci vede primi con più del 41% dei consensi in Alia e circa il 53% in Aer. In Alia la Fp Cgil prende il doppio dei consensi rispetto alla seconda lista. Le operazioni di voto si sono svolte il 3-4 dicembre e l’affluenza alle urne è stata altissima (in Alia 83%, votanti 1.989 su 2.388 aventi diritto; in Aer 85%, 67 votanti su 79 aventi diritto). La Fp Cgil in Alia elegge 14 delegati e in Aer due su tre, ed è prima lista su cifre analoghe per quanto riguarda le elezioni degli Rls. "Siamo contenti – si legge – perché ancora una volta vede riconosciuto il lavoro dei delegati che tutti i i giorni sono al lavoro per garantire i diritti dei lavoratori. E’ importante il risultato di Alia perché, in momento di profonda trasformazione dell’azienda, è importante che per le lavoratrici e i lavoratori ci sia una rappresentanza forte".