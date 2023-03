La certezza dei rotabili storici Torna l’open day al deposito Sono attese migliaia di visitatori

Fondazione Fs, nel giorno del suo decimo compleanno, annuncia un nuovo "Porte Aperte" al deposito rotabili storici di Pistoia per il prossimo 6 e 7 maggio 2023. Un appuntamento che darà l’opportunità a tutti di visitare il glorioso ‘Deposito Locomotive di Pistoia’, attivo dal lontano 1864, subito dopo la realizzazione della ferrovia Porrettana, a cui è legato a doppio filo. Un deposito parzialmente abbandonato negli anni e poi tornato a nuova vita grazie proprio a Fondazione FS, che lo ha restaurato interamente rendendolo il centro nevralgico della manutenzione delle locomotive a vapore in Italia. Ancora non si conoscono i dettagli ma è certo è che gli appassionati di treni (e non solo) avranno di che divertirsi: in occasione del ‘Porte Aperte’, i visitatori avranno l’opportunità di passeggiare nei capannoni e nelle officine dove vengono svolte quotidianamente le operazioni di manutenzione soprattutto delle macchine a vapore. Con ogni probabilità sarà presente un’anziana signora che a Pistoia è di casa: la famosa 741.120, risalente agli anni ’20, modificata nel 1958, ad oggi l’unica locomotiva funzionante al mondo dotata del sistema ‘Franco Crosti’, un brevetto italiano per sfruttare al meglio i fumi della combustione, preriscaldando l’acqua prima di immetterla in caldaia.

Probabile anche la presenza di altre due vaporiere: l’imponente 746.038 o la piccola 981.008, senza dimenticare le splendide locomotive elettriche storiche quali la E.656 "Caimano" o le mitiche E.424, che un tempo erano impiegate quotidianamente coi treni locali tra Pistoia e Porretta Terme. Non sono affatto escluse ulteriori sorprese: inizialmente poche decine, i rotabili storici restaurati in questi dieci anni di Fondazione FS sono oggi centinaia. Al momento si contano quattrocento mezzi operativi, recuperati grazie a un programma di restauro e alla professionalità di tecnici altamente specializzati. Rotabili costantemente impiegati in manifestazioni e treni storici, come il "Porrettana Express" andato in scena l’anno scorso proprio tra Pistoia e Porretta Terme. Nuovi rotabili potrebbero essere messi in mostra a Pistoia per la gioia dei visitatori. A questo punto non resterà che aspettare maggiori dettagli da parte degli organizzatori, fermo restando che le visite al deposito saranno gratuite entrambi i giorni. Rimanendo in tema treni, ma questa volta in scala esatta, fervono i preparativi per il primo FermodelExpo di Pistoia, in programma alla "Cattedrale" di via Pertini domenica 19 marzo 2023, organizzato dal Gruppo Fermodellistico "La Porrettana". Sono attese decine di espositori e negozianti di modellini in scala, con ingresso gratuito dalle ore 9 alle 17. Informazioni al 3382161675 e 338 3937670.

Francesco Storai