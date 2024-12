La celebrazione del talento. Premiati i migliori sportivi

PISTOIA

Una Sala Maggiore esaurita in ogni ordine di posto ha fatto da cornice alla cerimonia di consegna delle benemerenze sportive da parte del Coni Pistoia. Atlete e atleti pistoiesi, dai più giovani ai master, sono stati premiati per i risultati ottenuti da Andrea Capecchi, presidente della sezione Coni di Pistoia, in un evento che ha visto la presenza anche dell’assessore Alessandro Sabella e di Simone Cardullo, presidente regionale del Coni Toscana. Una vera e propria festa dello sport, che arriva al termine di un 2024 in cui i portacolori pistoiesi si sono messi in luce in moltissime discipline.

A partire da "big" come Gabriele Rossetti, Giulia Gabbrielleschi e Filippo Macchi, assenti alla cerimonia ma premiati per i risultati ottenuti alle Olimpiadi di Parigi. Per quanto riguarda le benemerenze sportive, ampio spazio a discipline come il tiro con l’arco da caccia, per il quale hanno ricevuto il premio Paola Sacchetti, Maria Cristina Giorgetti, Giovanni Barducci, Alessia Tondini e Marco Cesari, ma anche a leggende come Paola Paoli e Giacomo Galanda (basket), Luciano Mazzoncini (tennis), Carlo Franceschi e Luciano Talini (ciclismo), Tommaso Martini (scherma) e Modesto Niccolai (pesca sportiva). Riconoscimenti anche per le eccellenze del territorio Under 23 come gli schermidori Fabio Mastromarino e Giulio Lombardi e i tiratori Viola Picciolli e Matteo Bragalli. Per quanto riguarda le giovani eccellenze del mondo del tennis, premio per Vittoria Benedetti, Sveva Pieroni, Matteo Gribaldo e Lorenzo Balducci. Tanti anche i riconoscimenti per le eccellenze del territorio young: folta la rappresentanza di atleti del Dlf Pattinaggio (Federico Buracchi, Nicola Cervellera e Sara Pieracci), oltre ai tiratori con l’arco Lorenzo Bardasi, Davide Marotta, Pietro Tosi, Giulia Zanobini, Eva Giannotti, Carlotta Rosellini, Viola Bartolini, Valentino Rosellini, Francesco Ramanzini, Paolo Banelli e Davide Baldaccini. Tra i master, premio per Manuela Maltinti, Piero Galligani, Andrea Romanelli e Maria Quinonez De Lourde. Tra le società sportive, premiate per gli ottimi risultati nel 2024 le formazioni giovanili del Ctt Monsummano e del Volley Aglianese, mentre hanno ricevuto una targa celebrativa anche Hockey Club Pistoia, Casalguidi Calcio, Nuoto Valdinievole e Gs Avanguardia. Per il Trofeo Coni 2024 hanno infine ricevuto il riconoscimento Azzurra Lunardi, Sofia Palomba, Manuel Parisi e Violante Sanesi

MF