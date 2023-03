La capitale del treno Debutto da applausi per "Fermodel Expo" Pienone in Cattedrale

Buona la prima: l’edizione di esordio del primo "FerModel Expo" di Pistoia è stato un vero successo. A dirlo sono i numeri: erano infatti oltre quaranta gli espositori da tutta Italia che hanno animato la domenica alla Cattedrale di via Pertini, ognuno dei quali ha esposto centinaia di modelli in scala di treni, ma anche camion, soldatini, navi, automobili e accessori per il modellismo in genere. Un successo anche di pubblico: tantissimi i visitatori, dai bambini ai nonni con tutte le fasce di età nel mezzo, che dalla prima mattina hanno approfittato dell’occasione per una visita alla prima edizione della fiera modellistica pistoiese. C’è chi ha fatto acquisti, c’è chi è invece ha semplicemente curiosato tra gli stand; altri hanno apprezzato da vicino i diorama in scala che riproducono fedelmente alcuni tratti della linea Porrettana, realizzati dai soci del Gruppo Fermodellistico ‘Porrettana’, come ad esempio lo spettacolare binario "di salvamento" di Valdibrana.

E proprio gli organizzatori ‘GFP’ si sono rallegrati del successo di pubblico, sorpresi da un’affluenza oltre ogni aspettativa. "Sono felicemente sorpreso – sottolinea Riccardo Coen, presidente del Gruppo –, tantissima gente e tanti espositori che sono arrivati alla nostra fiera da Roma, dal Veneto, da Milano, da Bologna. A questo punto, iniziamo seriamente a pensare di voler far diventare questa fiera un appuntamento fisso nel calendario pistoiese alla Cattedrale, da ripetere sempre nello stesso periodo". Oltre ai modellini esposti ed in vendita, nel corso della giornata sono andati in scena una serie di seminari sul mondo delle ferrovie e del modellismo che sono stati molto apprezzati dal pubblico. "Siamo molto contenti – conclude Coen – di aver dato vita a tutto questo e ringraziamo ancora una volta gli amici di Pistoia Collexpo 2023 Speriamo che questa collaborazione possa essere ripetuta anche il prossimo anno, per rendere Pistoia ancora di più la ‘città del treno’".

