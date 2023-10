La campagna contro l’influenza. Già domani le prime vaccinazioni

L’altro aspetto dell’anomalia climatica è l’effetto sulla salute. Con gli sbalzi di temperatura tra giorno e notte, e con l’organismo che aveva appena iniziato a prepararsi per l’autunno: ecco il raffreddore e l’approdo dell’influenza. Scatta anche a Pistoia la campagna di prevenzione dell’Asl contro il Covid e l’influenza. Per la vaccinazione anti-Covid, le somministrazioni saranno effettuate su prenotazione al presidio Ceppo a partire da domani e sempre ogni giovedì pomeriggio, al momento per una volta a settimana. Ogni pomeriggio avrà a disposizione 96 appuntamenti per gli adulti e 6 per i bambini. E’ già, quindi, aperto il portale per le prenotazioni come annunciato dalla Regione a complemento della vaccinazione Covid, sempre al Ceppo, al momento sarà offerta anche la vaccinazione antinfluenzale fermo restando che le persone sono invitate ad effettuare la vaccinazione antinfluenza dal proprio medico e dal pediatra di libera scelta. "Come zona pistoiese sono state richieste 1.500 dosi di vaccino antinfluenzale destinate per esigenze del sistema pubblico – spiega l’Asl – Alle 1.500 dosi vanno addizionate quelle che la Regione mette a disposizione dei medici di medicina generale e dei pediatri da effettuare nei loro ambulatori". Ma chi potrà vaccinarsi? I posti saranno disponibili ai soggetti ad elevata fragilità, adulti o minori che siano (da 6 mesi a 59 anni), i quali potranno prenotarsi tramite il portale regionale https:prenotavaccino.sanita.toscana.it.