"La Buona Novella" sul Prato dei Ciclamini

Domenica 16 luglio, alle ore 21.30 sul Prato dei Ciclamini della Magia, quinto appuntamento del festival itinerante "Riprendiamoci la scena" organizzato dal Cesvot e presentato in collaborazione con il Comune di Quarrata: ingresso libero, prenotazioni allo 0573.774500. Lo show nasce dall’album "La Buona Novella" di Fabrizio De André, del 1970. Prendendo spunto dai Vangeli Apocrifi descrive in dieci canzoni alcuni passaggi della vita di Gesù: l’Infanzia di Maria, il Sogno della Annunciazione, le Tre Madri davanti alle tre croci, le figure dei due Ladroni. Il Cristo che appare da questo racconto è un Cristo fratello, visto all’altezza dei paesani dei villaggi che attraversa. Un’operazione scenica inventata da David Riondino che con “La Buona Novella” ha portato in tutta Italia la poesia senza tempo di Fabrizio De André, trasformando l’evento spettacolare in una festa di paese dal sapore antico e innovativo insieme, decidendo di coinvolgere nell’esecuzione dell’album due bande e una corale dei luoghi ospitanti. Qui la serie di brani verrà eseguita con arrangiamento bandistico, grazie alla banda Filarmonica Benelli di Vergaio, al Corpo Musicale G. Verdi di Fognano e al Coro Pratolirica, diretti da Roberto Bonvissuto. A corredare di informazioni la suite sarà David Riondino. A cantare con lui sarà Chiara Riondino (foto), vocalist e cantautrice, a coordinare il lavoro del gruppo ritmico con la banda sarà Fabio Battistelli, che sarà anche clarinettista. "La rassegna non propone solo momenti di svago, ma offre occasioni di riflessione su temi che interessano da vicino tutti noi, attraverso l’arte", afferma Silvia Bini, presidente del Cesvot di Pistoia.