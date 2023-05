La biblioteca sta al passo con i tempi

La biblioteca San Giorgio è in prima linea per accompagnarfe i pistoiesi nell’evoluzione digitale. Al suo interno scopriamo la DigiToscana-MediaLibraryOnLine: la biblioteca digitale che consente di accedere gratuitamente, via Internet, a quotidiani, riviste, e-book, musica, banche dati, film, immagini, audiolibri, corsi a distanza e tanto altro. Offre risorse in consultazione, ma gestisce anche il servizio di prestito digitale. L’account per accedere a Mlol si può richiedere se si è già iscritti al servizio di prestito di una delle biblioteche della Rete documentaria della provincia scrivendo a [email protected]