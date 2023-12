La Befana porta i gatti più belli

Un week end dell’Epifania davvero speciale, quello in programma per il 6 e 7 gennaio al Forum di Vignole della Banca Alta Toscana: si preparino gli amanti dei gatti a trascorrere due giornate di festa dedicata a conoscere meglio questo amico dell’uomo. L’appuntamento è con l’edizione straordinaria dell’ Expo Internazionale Felina, organizzata dal Club Felino di Pistoia, Prato, Firenze sotto l’egida di Enfi-Ente Nazionale Felinotecnica Italiano, con il patrocinio del Comune di Quarrata e in collaborazione con la Pro Loco e con la Misericordia Quarrata. Durante la manifestazione, ci saranno iniziative e intrattenimento per grandi e piccoli. Sarà il Campionato Internazionale il clou delle due giornate, dove oltre centoventi gatti provenienti da ogni angolo d’Italia si contenderanno i titoli nelle diverse categorie, valutati da una giuria europea secondo rigorosi standard. Intanto, per i visitatori che desiderino scambiare un po’ di coccole con qualche bel gattone, o siano interessati ad avere consigli su come condividere in modo ottimale l’ambiente familiare con un micio, magari nell’attesa di ospitarne in casa uno a breve, saranno organizzati laboratori e attività interattive all’interno del Forum.

Sotto la guida di esperti, nella Cat Room, uno spazio che simula un ambiente domestico, sarà consentito interagire con i gatti e ricevere consigli. Due ex insegnanti, Claudia e Marta Sanesi, terranno dei laboratori creativi e di intrattenimento, dedicati ai più piccoli. "Inventiamo una storia" inviterà i partecipanti a creare racconti ispirati ai gatti o ad altri animali, mentre con "Sveglia! Arriva la befana" la protagonista travestita da gatto leggerà delle storie e donerà i dolci ai bambini. Sia il sabato che la domenica dal mattino alle 10 fino al pomeriggio alle 18,30, il programma prevede l’inizio dei laboratori e delle attività per i bambini, che si protrarranno fino a tutto il pomeriggio, (con una pausa per il pranzo), e alle 15 la distribuzione di dolci omaggio per i piccoli partecipanti.

Dalle ore 16 si svolgerà invece il "Best in Show", con l’esposizione dei felini e la premiazione. Saranno inoltre presenti stand e rappresentanti di associazioni che tutelano i gatti meno fortunati come L’Oasi felina di Prato Odv, impegnata nella ricerca di case per gatti senza dimora, e l’Associazione Balzoo, attiva nelle raccolte alimentari. L’ingresso sarà libero e verrà chiesto un contributo volontario agli adulti, interamente devoluto per sostenere l’emergenza alluvione che ha colpito Quarrata.

"Siamo pronti per questa edizione straordinaria dell’Expo internazionale felina – ha detto Elena Bongi, Presidente del Club Felino di Pistoia Prato e Firenze –. La nostra associazione ha sede proprio a Quarrata e siamo stati profondamente colpiti per quello che è accaduto alla nostra città il 2 novembre. Per questo ci siamo mossi fin da subito per organizzare questa nuova edizione, per cercare nel nostro piccolo di dare una mano nella difficoltà e offrire due giornate allegre e spensierate con i nostri amati gatti".

Daniela Gori