La battaglia dell’Avanguardia "Chiediamo la tariffa agevolata per le nostre attività inclusive"

Torna a farsi sentire, con garbo ma pure fermezza, la dirigenza del gruppo sportivo Avanguardia. Torna con una richiesta più che legittima. A pochi giorni dall’inizio dei festeggiamenti per il 70° anniversario di fondazione – venerdì 2, 9 e 16 giugno si terrano tre tornei per le rispettive categorie, sabato 17 la grande giornata di festa per la prestigiosa ricorrenza – l’Avanguardia (ri)chiede al Comune di Pistoia la tariffa agevolata per il campo Frascari. Con una lettera indirizzata a sindaco, assessore allo sport, funzionari e dirigenti dell’Ente, il presidente dello storico sodalizio pistoiese, Renzo Corsini, spiega: "Si è concluso il 31 marzo passato il corso calcistico per ragazzi stranieri ospiti nella nostra città: nell’occasione abbiamo avuto con noi tre bambini americani. È iniziato un nuovo corso calcistico il 3 aprile scorso (che si concluderà il 30 giugno prossimo), nel quale abbiamo altri cinque bambini, tra cui un ragazzo autistico. Riteniamo, che almeno su questi ’corsi’, da voi così definiti, non ci siano dubbi sul lato del ‘carattere sociale’", attacca.

"Chiediamo perciò l’applicazione delle tariffe orarie ridotte previste dal Comune di Pistoia, dal tariffario vigente, in base alle leggi regionali e alla delibera di bilancio recentemente votata dall’aula a dispetto di ogni altra interpretazione – conclude –. Aspettiamo una vostra tanto cortese ma quanto sollecita risposta a questa nostra richiesta entro i termini di legge". Vedremo quale sarà la risposta del Comune. Poi, anche per il gruppo sporivo Avanguardia 1953, che ha sempre fatto dell’inclusività e della socialità le proprie ragioni di vita, la festa per i settanta anni di attività potrà davvero incominciare.

Da sottolineare anche l’appuntamento sabato 27 maggio al Circolo Arci Le Fornaci per fare il punto sullo sport a Pistoia con tutte le realtà sportive, Avanguardia compresa appunto. "Abbiamo a cuore la questione sui diritti e vogliamo iniziare ad unire in sinergia le varie realtà del territorio. Vogliamo dare voce alla realtà sportive del territorio, a tutti gli appassionati di sport e a coloro che credono fermamente nel diritto allo sport per tutti, libero, accessibile e inclusivo", fanno sapere dal circolo. L’evento è aperto a tutti i cittadini e le realtà sportive del territorio. All’iniziativa, che partirà dalle ore 16, parteciperanno anche l’Avanguardia e il Centro Storico Lebowski, per poi proseguire con la cena di raccolta fondi per l’Avanguardia e la musica dei Fun Cool. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a [email protected] o chiamare il 347 1193692.

Gianluca Barni