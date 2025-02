L’ Eliporto alla memoria di Nannini

Cerimonia di intitolazione dell’eliporto alla memoria del dottor Giorgio Patrizio Nannini. L’appuntamento è per stamani alle 11 nell’area ospedaliera del San Jacopo di Pistoia. L’evento, organizzato dal Comune di Pistoia in collaborazione con l’Azienda Usl Toscana Centro, rappresenta un riconoscimento per la figura del medico morto in un tragico incidente aereo nel 2004 e per il suo contributo nel campo dell’emergenza sanitaria. Dalle 11.30 gli interventi proseguiranno nella Sala Cinzia Lupi dell’Ospedale San Jacopo. Saranno presenti autorità, colleghi, amici e familiari di Nannini, tra i quali il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi e per l’Azienda Usl Toscana centro il dottor Andrea Nicolini, direttore Area Emergenza Territoriale.