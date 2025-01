Dispersa sulla neve: “Salviamo Kate”. Cagnolina in fuga. Per ora non si trova

Abetone, 2 gennaio 2025 – Nella corsa per salvare Kate, la cagnolina sfuggita al controllo di Marco e Sara, i due fidanzati di Pisa che volevano farle provare l’emozione dei primi passi sulla neve, non si hanno ancora le sperate buone notizie. «Potrebbe trovarsi all’Abetone o nella Valle del Sestaione , in Val di Luce ma anche Garfagnana, Lucca...», scrive l’Enpa in una nota con la quale chiede collaborazione a chi possa averne notizie. Il fatto riporta alla memoria il caso del cane Red, anche lui disperso all’Abetone nel dicembre del 2019 e ritrovato vivo dopo 59 giorni a Porretta Terme.

E’ dunque una corsa contro il tempo per salvare la canina Kate, detta affettuosamente Polpetta, dispersa da venerdì 27 dicembre sull’Abetone. Una corsa contro il tempo per salvarla dal forte gelo di queste notti in montagna e dagli animali selvatici che potrebbero aggredirla. L’escursione era stata programmata per portare Kate, che ha soltanto sedici mesi, per farle vedere per la prima volta la neve. «Kate – scrive l’Enpa – chiamata affettuosamente Polpetta, è una canina molto dolce, ma un po’ paurosa ed è stata adottata lo scorso agosto da un canile. Purtroppo all’arrivo dell’Ovovia, al Gomito, nonostante che avesse tutti i dispositivi per la sicurezza, tenuta in braccio dal proprietario, la canina si è improvvisamente divincolata staccandosi dalla pettorina e dandosi alla fuga verso il basso, lungo la pista da sci».

Marco racconta: «La canina ha infilato la pista da sci a tutta velocità. Mi sono buttato all’inseguimento senza pensare al pericolo che stavo correndo. Poi è uscita dalla pista da sci e si è diretta verso un costone, scomparendo verso la Valle del Sestaione. Noi non la sciogliamo mai. Quando la portiamo nell’area cani, Polpetta corre velocissima e riesce a fare salti anche di due metri». I due ragazzi sono disperati e sono rimasti in questi giorni all’Abetone nella speranza di ritrovarla. L’Enpa, sezione di Pistoia, si è presa a cuore il caso e ha messo in contatto i due ragazzi con una volontaria pistoiese, Katia Chirullo, specializzata nel recupero dei cani e che si è subito resa disponibile. Chiunque avvistasse la cagnolina è pregato di segnalarla immediatamente, senza rincorrerla (anche via whatsapp, con posizione), a qualsiasi ora, a questi numeri: 339.3316743 o 333.9954435.

Andrea Nannini