Karaoke per tutti i micini Una serata musicale per la Collina dei gatti

I gatti, si sa, sono una passione. I mici fortunati sono tanti, amatissimi dai loro umani e tenuti con ogni cura. Ma ce ne sono tanti che una casa e una famiglia affettuosa non ce l’hanno. Ma negli spazi del Rifugio del cane di via Agati, traversa di viale Adua, sorge da qualche tempo uno spazio ad alta vivibilità che si chiama “La collina dei gatti“ e che vede da tempo, tra i suoi sostenitori, Erika Bellari, avvocato e appassionata cantante, che ha organizzato un evento per sostenere la “Collina“ e suoi morbidi abitanti. L’appuntamento, aperto a tutti, è per venerdì 9 giugno a Masotti al ristorante pizzeria "Zerottant1" di Marco D’Angelo, dove ci sarà una cena benefica con musica e karaoke con “Le due note“, duo composto da Margherita Paccavia e Pamela Bellari, entrambe insegnanti e appassionate di canto, ma soprattutto di gatti. Si comincia alle 20 con il giro “pinsa“, buffet di dolci e bibite. Questi i numeri per prenotare: 0573.1941703; 335.5656443 e 375.5717986. Una parte del ricavato sarà devoluto alla Collina dei gatti. I volontari del Rifugio saranno presenti e rivolgono un appello a chi deciderà di partecipare a portare anche scatolette e croccantini per i micini della “Collina“ che in questo momento sono tanti.

L’amore per i gatti è una parte importante nella vita di Erika: "Non bisogna guardare le cose con gli occhi, ma con il cuore e così si possono vedere le cose che solo i gatti possono vedere. Solo con il cuore si trovano le risposte a tanti perchè. Questo – dice Erika – è un concetto che mi è molto caro. Ringrazio tutti coloro che, accanto a me, daranno vita a questa serata perchè tutti: Marco, Pamela, Margherita e i volontari del Rifugio hanno una grande passione per gli animali. Tutte le mie iniziative saranno sempre dedicate alla Collina, e si ripeteranno. Ringrazio fin da ora il vicesindaco Anna Maria Celesti che sarà con noi".

lucia agati