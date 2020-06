Pistoia, 21 giugno 2020 - Ha lottato contro il male con tutte le sue forze ma non ce l’ha fatta: Iuri Bresci, di Quarrata, 41 anni da compiere a agosto, si è spento nel pomeriggio di sabato all’ospedale di Careggi dove era stato ricoverato lo scorso 13 maggio in cura per una forma di leucemia. «Mio fratello era la persona più buona del mondo, tutti a Quarrata lo conoscevano per il suo bel carattere e infatti aveva affrontato la malattia con coraggio e forza di volontà – ha raccontato il fratello Gionni –. Andavamo a trovarlo, ci facevano parlare attraverso un vetro e lui era abbastanza sereno, i medici avevano detto che con le cure ce l’avrebbe fatta. Ma circa una ventina di giorni fa si è aggravato, lo hanno portato in terapia intensiva e lo hanno intubato perché respirava male».

Proprio sabato, per primo Gionni e dopo la moglie di Iuri, Sara, indossati tutti gli ausili protettivi, sono entrati nella stanza per salutare il giovane. «Apparentemente non mi sembrava che fosse peggiorato - ricorda Gionni - e invece quando Sara stava già scendendo le scale per tornare a casa l’hanno richiamata indietro per darle la brutta notizia».

Una tragedia immane per una famiglia felice: Iuri e Sara avevano un bambino di 4 anni e mezzo, e giovedì avrebbero festeggiato il loro anniversario. Un dolore irreparabile anche per i genitori di Iuri, Stefania e Riccardo.

Iuri da alcuni anni aveva fondato la ditta «Bresci montaggi», e in poco tempo era riuscito a farsi un nome presso le migliori ditte di mobili, per la sua grande voglia di lavorare e il suo carattere volitivo. La notizia della sua scomparsa ha lasciato nello sconforto la comunità quarratina: «Una persona come ce ne sono poche, un vero amico, che ci mancherà terribilmente a tutti» hanno detto gli amici più intimi, mentre sulla pagina di facebook di Iuri bresci continuano ad arrivare i messaggi di condoglianze. 1I funerali martedì 23 alle 16.30 al cimitero di Colle.