Istituto Aldo Capitini: "A Scuola di Banca". I migliori elaborati. Premiati tre studenti

Si è concluso con le premiazioni dei migliori elaborati finali il corso di alta formazione "A Scuola di Banca", realizzato dall’Istituto tecnico del settore economico Aldo Capitini di Agliana con Bcc Banca Alta Toscana. Il progetto, alla sedicesima edizione e rivolto agli studenti delle classi quarte (sezioni A e B dell’indirizzo Afm-Amministrazione, finanza e marketing e sezione D dell’indirizzo Sia-Sistemi informativi aziendali), si è sviluppato attraverso incontri-lezione coordinati da docenti di economia aziendale e si sono svolti alla presenza di esperti della Banca Alta Toscana. Il corso aveva l’intento di promuovere la diffusione di principi della cultura finanziaria e del risparmio. Ulteriori finalità perseguite – come spiega Bcc Banca Alta Toscana – sono state l’approfondimento delle attività bancarie, già trattate nei programmi e la conoscenza del modello d’impresa delle banche di credito cooperativo. Sono state illustrate le peculiarità della Banca di Credito Cooperativo: il progetto sociale e i principi statutari della mutualità prevalente indicati nella Carta dei Valori, che si traducono in interventi a sostegno di associazioni, famiglie e piccole e medie imprese del territorio.

Un focus è stato dedicato al marketing nelle Bcc, mentre un’altra lezione, sulla base dei moduli didattici della Fondazione Tertio Millennio (ente filantropico del Credito Cooperativo) ha riguardato economia circolare e monetica. Gli studenti hanno avuto modo di conoscere le tendenze alla digitalizzazione: i servizi di home banking e Corporate banking, i nuovi sportelli Atm e le casse automatiche. Al termine gli studenti hanno sostenuto una prova finale.

Gli autori dei tre migliori elaborati Chi Yiyi (primo classificato), Yutong Yang (secondo) e Marco Giusti (terzo) hanno ricevuto un premio in denaro da Banca Alta Toscana e avranno la possibilità di svolgere uno stage di quindici giorni nel mese di settembre negli uffici della sede centrale o delle filiali della Bcc.

Alla premiazione erano presenti il presidente di Banca Alta Toscana Alberto Vasco Banci, la dirigente scolastica Marina De Somma e le docenti Michela Simoni, Elena Carifi , Monica Orlandi e Carmen Governali.

"A Scuola di Banca è un’iniziativa collaudata che portiamo avanti con reciproca soddisfazione – ha detto il presidente di Bc Banca Alta Toscana Alberto Vasco Banci –. Il nostro istituto di credito è vicino alle nuove generazioni e al mondo scolastico e il Capitini è una realtà che opera da sempre con i giovani per arricchire di competenze il sistema economico locale. In forza a Banca Alta Toscana ci sono oggi dipendenti che negli anni passati si sono diplomati all’Istituto Capitini e alcuni hanno anche frequentato questo corso nelle precedenti edizioni".

"In qualità di dirigente dell’Itse “Aldo Capitini” di Agliana, ruolo che ho l’onore di ricoprire da questo anno scolastico – ha detto Marina De Somma – desidero esprimere la mia ferma convinzione sul valore formativo fondamentale di questa iniziativa. Ritengo che sia essenziale offrire ai nostri studenti, che si proiettano come i futuri attori chiave dell’economia del nostro territorio, opportunità concrete per competenze teoriche, meticolosamente acquisite in classe, in un contesto operativo reale e significativo. Questo approccio non solo consolida la loro comprensione, ma li prepara efficacemente alle sfide e alle opportunità del mondo professionale. Ringrazio sentitamente, sia a titolo personale sia in rappresentanza dell’Istituto, il presidente e tutti i funzionari della “Banca Alta Toscana” di Vignole per aver offerto ai nostri studenti un’esperienza di apprendimento più completo e orientato al futuro".

