Isabella, prima comica in onore di Francesco

Andrà in scena domani, domenica 26 gennaio, alle ore 17, al Piccolo Teatro Mauro Bolognini di Pistoia lo spettacolo "La Comica Gelosa. Isabella Andreini" scritto e diretto da Enrico Bernard e interpretato da Monica Menchi. Lo spettacolo è in memoria del pro-fondatore di Progetto teatro, Francesco Scorcelletti, apprezzato attore drammatico, compositore di musiche di scena nonché farmacista molto conosciuto, morto nel settembre scorso, sconfitto da una grave malattia. Proprio Scorcelletti avrebbe dovuto essere la voce fuori campo, che adesso sarà interpretata dallo sceneggiatore e regista cinematografico Fabio Luigi Lionello.

Enrico Bernard, eclettico drammaturgo, sceneggiatore e regista, ha scoperto nel personaggio di Isabella Andreini gli elementi della volontà di riscatto di una donna del sedicesimo secolo, celebrata per le sue doti di attrice, poetessa, e di prima capocomica, scoprendo le qualità di autonomia e creatività rare nelle donne di quell’epoca. La modernità eversiva, la coscienza della condizione femminile e sociale del tempo, la forza di una sensualità libera e della vitalità scoppiettante che chiaramente emerge dai versi di Bernard, si sposano con la ricercatezza e l’eleganza delle poesie scritte dalla stessa Andreini e con la vis comica delle sue lettere. Isabella riesce a farsi rispettare e amare non solo dal pubblico dei teatri, ma anche dai nobili e dai poeti facendo a gara con i più celebri artisti dell’epoca tra i quali anche Torquato Tasso, che la spinse a dedicarsi al suo talento di scrittrice.

Bernard rielabora in un’ottica contemporanea la figura dell’attrice, impersonata con disinvoltura da Monica Menchi, che racconta di sé come una moderna femminista capace di rivelarsi al pubblico in una sorta di prova aperta per un futuro film. I versi di Isabella Andreini si intrecciano con quelli del regista, creando un personaggio a tutto tondo di grande fascino.

"In queste ultime settimane sto ancora più elaborando la consapevolezza di quanto sia intrigante questo personaggio – osserva Monica Menchi –, una attrice che essendo moglie di Francesco Andreini, creatore del Capitan Spaventa della commedia dell’arte, era partita interpretando la maschera di Colombina. Poi ha preso coscienza delle sue doti ed è cresciuta artisticamente anche come poetessa. Io cercherò di divertirmi a darle voce nelle sue sfaccettature".

La consulenza musicale è curata da monsignor Umberto Pineschi professore (oggi emerito) di organo e composizione e organista della Cattedrale di Pistoia, che immerge tutto lo spettacolo in un’atmosfera di arcaica magia. Musiche dal vivo eseguite da Amedeo Scorcelletti al violino e da Flavia Fagorzi al clavicembalo. Costumi di Isobel Wilke. Scene di Progetto teatro. Tecnico Marco Poli. L’ingresso è senza prenotazione, con un’offerta libera (minimo di 10 euro) che saranno devoluti alla Lilt, lega italiana per la lotta contro i tumori.

Daniela Gori