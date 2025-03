Irrati ospite della "Partita applaudita"

Massimiliano Irrati, ex arbitro internazionale e attualmente Project Lead Var della Fifa interverrà domani, giovedì 13 marzo, alle ore 21, al Centro Nerucci di Montale in un incontro organizzato dal Comune sul tema della "cultura del calcio e dello sport" con riferimento particolare all’etica del fair-play. Introdurranno la serata l’assessore alla cultura Francesco Barontini e il consigliere con delega allo sport Marco Bernardini. L’incontro sarà moderato dal giornalista Stefano Baccelli. L’incontro rientra nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione all’etica nel calcio e nello sport giovanili promosse con la cosiddetta "Partita applaudita". La partita vera e propria non si è potuta svolgere a Montale per la mancanza, nelle società sportive montalesi, delle squadre delle categorie previste dalla Federazione Calcio, ma il consiglio comunale ha voluto in ogni caso promuovere eventi indirizzati al fair play e alla educazione dei ragazzi e dei genitori. "Abbiamo voluto la presenza di Irrati – dicono Barontini e Bernardini – perché con la sua vasta esperienza di arbitro ha vissuto sul campo fin dall’inizio della sua carriera i problemi dei comportamenti di giocatori e di spettatori. Ci è sembrata interessante una testimonianza dal punto di vista degli arbitri che viene da una personalità di rilievo internazionale come Massimiliano Irrati che ringraziamo moltissimo di aver accettato il nostro invito". Nelle partite dei settori giovanili anche gli arbitri sono molto giovani e all’inizio della loro carriera e spesso devono sostenere situazioni difficili.

Giacomo Bini