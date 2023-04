"Io "l’8" ogni giorno: la mia storia è la tua" Incontri con gli studenti dell’istituto Andreotti

In occasione dell’8 marzo nella nostra scuola abbiamo avuto la possibilità di incontrare in videoconferenza alcune donne che hanno dimostrato che, impegnandosi, si può superare qualsiasi ostacolo. Donne che provenivano da diversi settori ma, in particolare, ci ha colpito la storia di una di loro, Cecilia Marasini.

Da piccola giocava sia a calcio sia con le bambole, da grande, all’università, si trovò in un "mondo nuovo", dove dovette ambientarsi perché c’erano poche ragazze e tante persone che venivano da posti diversi: era andata, infatti, a studiare all’estero per diventare ingegnere.

Grazie ai suoi studi è entrata a far parte dell’’Esa, agenzia spaziale europea. Alla domanda "Quanto è stato difficile arrivare al suo sogno?" ci ha risposto: "Non è stato né troppo facile né troppo difficile, ho lottato, ma ricordatevi sempre di inseguire e combattere per i propri sogni". Ci hanno colpito anche i racconti delle altre donne, come Anna Riccardi, una persona di grande coraggio che, nonostante le minacce subite dalla camorra, continua la sua attività in aiuto dei più deboli.

È stata per noi una giornata piena di riflessioni, ci ha fatto capire che tutti noi possiamo diventare ciò che vogliamo.