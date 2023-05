"Io Bullo" Una storia su cui riflettere

Il protagonista del libro "Io Bullo" di Giusi Parisi, è Alessandro, un ragazzo bullo. Vive in un contesto difficile, suo padre è in prigione, accusato di un crimine. Prova rabbia, a scuola fa il bullo e i professori non riescono a fargli cambiare atteggiamento. La svolta si ha con l’arrivo di una nuova professoressa di italiano, la De Lisi, che ha un approccio diverso con lui. Alessandro prima delle vacanze di Natale fa uno "scherzo" alla sua vittima preferita, Danilo: gli prende il diario e gli scrive parole offensive.

Al rientro Danilo non c’è. La De Lisi, arrabbiata, dice che Danilo non ha più mangiato per gli insulti ed è in coma. Rimprovera tutti come colpevoli, anche chi sapeva e non ha denunciato. Mostra una bully box chiedendo a chiunque avesse subito atti di bullismo di scrivere un biglietto e metterlo nella scatola. Alla lettura dei biglietti Alessandro si vergogna e si sente in colpa per Danilo. Finalmente Danilo si sveglia dal coma e Alessandro chiede scusa a lui e a tutti coloro che ha offeso. Il libro ci dimostra come un ragazzo incontrando le persone giuste riesce a cambiare.