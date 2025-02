Investito dalle fiamme. Ustioni importanti per un elettricista. Ricovero a Cisanello

Un altro grave infortunio sul lavoro ha scosso la provincia di Pistoia. Un elettricista è ricoverato al centro grandi ustioni dell’ospedale di Cisanello dove è stato trasportato ieri pomeriggio con l’elicottero per essere affidato alle cure del reparto specializzato. Da una prima ricostruzione sarebbe stato investito da una improvvisa fiammata mentre lavorava a un quadro elettrico di una cabina. Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso gli accertamenti della medicina del lavoro che, su disposizione dell’autorità giudiziaria, ha posto sotto sequestro il locale in cui è avvenuto l’infortunio. L’uomo, che ha 56 anni, ha riportato gravi ustioni al volto e alle mani.

Da quanto è stato possibile capire, il tecnico, nel primo pomeriggio di ieri, stava lavorando a un quadro elettrico a servizio di una azienda della zona, quando si è improvvisamente sprigionato un principio d’incendio.

L’uomo è stato subito soccorso e trasportato in ambulanza all’ospedale San Jacopo di Pistoia da dove i medici hanno disposto l’immediato trasferimento all’ospedale Cisanello di Pisa, avvenuto a bordo dell’elicottero. L’elettricista non sarebbe in pericolo di vita ed è rimasto sempre cosciente.

All’arrivo dell’ambulanza al San Jacopo, con il ferito a bordo, l’elisoccorso Pegaso era già sul posto perchè aveva effettuato un precedente servizio e quindi il decollo verso Pisa è stato immediato.

Erano circa le 14 di ieri quando è partita la richiesta di soccorsi da via Trieste, strada aglianese che si trova tra il centro cittadino e lo stadio Bellucci. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza della Misericordia di Agliana e l’automedica.

E’ intervenuta una squadra del comando di Pistoia dei vigili del fuoco che, appena giunta sul posto, ha spento il principio di incendio che si era sviluppato da un quadro elettrico a servizio di una fabbrica tessile. L’incendio sarebbe avvenuto durante le operazioni di manutenzione da parte dell’elettricista che stava lavorando nella parte della cabina elettrica di media tensione dedicata allo stabilimento, appunto, e non nella parte che serve le private abitazioni. Sul luogo, a seguito dell’infortunio, è intervenuto anche il personale del servizio prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavori dell’Asl di Pistoia per l’accertamento delle cause dell’incendio.

Sul posto anche una squadra di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione. "E-Distribuzione – spiega una nota – pur non direttamente coinvolta, è intervenuta in collaborazione con i vigili del fuoco per disalimentare temporaneamente la linea elettrica a monte, esterna lungo la via Trieste, consentire tutti i controlli del caso e gli interventi in sicurezza sull’impianto elettrico privato situato a valle della linea. In riferimento all’incidente di Agliana, si precisa che la cabina elettrica è dell’impianto privato dell’azienda coinvolta".