"Introversione". Una mostra alla San Giorgio

Il nuovo anno alla Biblioteca San Giorgio si apre oggi alle 16,30 con l’inaugurazione della mostra "Voce Interiore - quiete introversa" della giovane coppia di artisti composta da Samuele Atzori e Sonia Squillaci. Si tratta di una mostra in cui è espresso un grande eclettismo, composta da circa quaranta opere concettuali di differente tipologia sia per quanto concerne la tecnica che la tipologia materica. Si passa da sculture in gesso e in legno ad acquerelli e composizioni che illustrano il contatto diretto con la natura su tela, come l’utilizzo dello scheletro delle foglie e la bioplastica. Lo scopo della mostra, che rimarrà esposta fino al 31 gennaio, è quello di provocare una riflessione sul tema dell’introversione.