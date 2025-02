Intervento al tubone di Publiacqua. Le tappe e la nuova viabilità

Proseguono i lavori al "tubone", la rete dell’acquedotto nel Comune di Quarrata. Per consentire a Publiacqua di eseguire i lavori vengono istituite modifiche alla circolazione lungo via Montalbano e via IV Novembre da oggi, mercoledì 12 febbraio, a venerdì 28 febbraio, ovvero il doppio senso di marcia da Quarrata in direzione Olmi su via Montalbano fino a via Montalbano civico 446 (con accesso consentito fino al parcheggio dell’albergo-ristorante San Pietro); senso unico di marcia su via Montalbano dall’incrocio di Olmi in direzione Quarrata; doppio senso di marcia su via IV Novembre nel tratto compreso tra l’incrocio di Olmi e via IV Novembre all’altezza del civico 18 (con accesso consentito fino al parcheggio); il senso unico di marcia su via IV Novembre da Olmi (all’altezza del ponte sul fosso Quadrelli) in direzione Agliana. Inoltre, è interrotta la strada all’altezza di via Manzi in direzione Olmi con obbligo di svolta a sinistra in via Manzi. Infine, è stato istituito l’obbligo di svolta a destra in via Ceccarelli per i mezzi pesanti provenienti da Agliana in direzione Quarrata.

L’intervento consiste nella sostituzione e nel potenziamento sia della condotta adduttrice di collegamento tra Agliana e Quarrata, sia della condotta di distribuzione: verrà sostituita la vecchia rete dell’acquedotto in cemento-amianto con la posa di nuove tubazioni in ghisa sferoidale. I lavori proseguiranno fino a Vignole per ricongiungersi con il tratto di acquedotto già sostituito negli anni scorsi (tratto di via IV Novembre che va dal ponte sull’Ombrone Pistoiese al fosso Senice).

Oltre alle sostituzioni delle reti idriche è prevista anche la realizzazione di nodi di regolazione per l’efficientamento. L’obiettivo è quello di mettere in sicurezza l’approvvigionamento idrico della zona e rinnovare l’intera direttrice acquedottistica, preservando la risorsa idrica e riducendo le perdite nelle reti di distribuzione e adduzione. In totale Publiacqua procederà alla sostituzione e posa di 3.200 metri di tubatura di adduzione e 3.200 metri di tubatura di distribuzione, con una spesa di 6.550.000 euro. Il progetto è finanziato dal PNRR.