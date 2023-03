Insieme si aumenta la comprensione e l’attenzione "Condividere i libri è un percorso bellissimo"

Abbiamo intervistato la professoressa Katja Damiano, docente della nostra scuola, facendole alcune domande sulla lettura ad alta voce.

Da quanto tempo legge ad alta voce nelle sue classi?

"Da quando insegno in questa scuola, quindi da alcuni anni." Quali sono i generi che le piacciono di più?

"I generi non influiscono sulla lettura, leggo più generi per far conoscere ai miei studenti cosa può piacergli e cosa no".

Quali emozioni le suscita leggere?

"Felicità ed entusiasmo, soprattutto quando si sente che gli alunni sono completamente rapiti dal libro che sto leggendo loro".

La lettura ha migliorato il suo stile di vita? In che modo?

"Sì, la lettura è un arricchimento e mi ha permesso di entrare in contatto con testi che rispondono pienamente ai miei gusti e che mi tengono legata al mondo dei miei studenti".

Consiglia di leggere ad alta voce? Perché?

"Sì, lo consiglio perché ci sono numerosi vantaggi che si possono trarre dalla lettura. Leggendo insieme si aumenta l’attenzione, c’è un ampliamento del lessico e un miglioramento della comprensione dei testi e della creatività nella fase di scrittura".