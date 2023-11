Informatore differenziata per visite a case e negozi

Nella zona di Prato si ricerca un informatore su raccolta differenziata con mansioni di visite a domicilio presso condomini e negozi e consegna di materiali. Non c’è attività di vendita. Orario di lavoro part-time pomeriggi dal lunedì al venerdì e sabato intera giornata. Informazioni allo 041 5845003 oppure, via e-mail, [email protected]. Periodo di novembre-dicembre 2023 con possibile proroga fino al febbraio 2024. Sempre nell’area di Prato, si ricerca contabile con esperienza di studi professionali. La persona avrà mansioni di tenuta contabilità ordinaria e semplificata, fatturazione elettronica attiva e passiva, scritture contabili fino al bilancio. Saranno prese in considerazione disponibilità al lavoro full-time e part-time. Richieste buone conoscenze informatiche. Info e candidature: 0574 460165 o, via e-mail, a [email protected]