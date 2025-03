’Inforca’ ma il giudice non lo vede. Si autodenuncia e vince di onestà

Un gesto di grande sportività. E’ quello che ha visto protagonista un giovane atleta dello Sci club Sestriere. Michele Vivalda mercoledì stava gareggiando alle fasi finali nazionali dell’edizione numero 43 del Pinocchio sugli sci, che si sta svolgendo sulle piste dell’Abetone quando si è accorto di aver inforcato. Un errore che lo avrebbe dovuto portare alla squalifica, ma che, complice le difficili condizioni meteo, non è stato visto dal giudice di porta. Una volta arrivato al traguardo, peraltro col miglior tempo della categoria, il giovane atleta si è consultato col suo allenatore e si è ‘autodenunciato’ alla giuria di gara, segnalando la propria squalifica. Un gesto che non è passato inosservato, tanto che nella giornata di giovedì al presidente dello Sci club Sestriere è arrivata una lettera a firma del presidente della Fisi Flavio Roda proprio per esprimere apprezzamento per quanto avvenuto. "Le chiedo – scrive il numero uno della Fisi – di tributare all’atleta e al suo allenatore un’attestazione di stima per questo straordinario gesto di sportività, perfettamente in linea coi principi di onestà e di fair play. Siamo certi che i valori promossi all’interno del vostro sodalizio sportivo siano volti non solo a formare campioni nello sport, ma anche persone con solidi principi di lealtà e correttezza". Intanto nella giornata di giovedì all’Abetone si è tenuta sotto una fitta pioggerella, a tratti mista a neve, la cerimonia di apertura delle fasi internazionali del ‘Pinocchio’: più di 30 squadre in rappresentanza di 26 nazioni provenienti da tutto il mondo hanno preso parte alla sfilata d’apertura. A fare gli onori di casa è stato il presidente dello Sci club Pinocchio di Pescia Franco Giachini, che ha sottolineato l’importanza storica di questa manifestazione.

Alla cerimonia anche il sindaco di Abetone Cutigliano Gabriele Bacci che ha salutato gli atleti e i partecipanti con parole di benvenuto, esprimendo il suo orgoglio nel vedere la località abetonese come palcoscenico internazionale di tale rilevanza. Tra i protagonisti della cerimonia anche il delegato tecnico della Fis, Armengol Francesce e il delegato tecnico Fis Gabriele Dedone. Al loro fianco anche Janez Dekleva e Giampiero Danti in rappresentanza della Saf. La cerimonia di apertura è stata sancita dal tradizionale alzabandiera e dall’accensione della piramide a cura di Niccolò Castri, giovane promessa dello sci italiano.

Davide Costa