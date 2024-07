Infiltrazioni d’acqua dal tetto. Affondo dem sulla San Giorgio: "Intervenire subito in biblioteca"

Un’acquata un po’ più intensa piovuta in un tempo brevissimo e ogni volta la stessa storia che si ripete: una corsa ai secchi gialli (quelli che solitamente si usano per la raccolta della carta) e ai teli cerati per tamponare come si può nell’emergenza, per mettere al riparo i libri ma anche mettere al riparo personale e utenti, oltre che dispositivi elettronici. Qui Biblioteca San Giorgio, uno dei centri culturali di riferimento non solo a Pistoia, dove la questione delle infiltrazioni è cosa ormai nota da tempo, al punto tale, tuonano dal Pd, di esser diventata ormai intollerabile e da chiedere una risoluzione definitiva. A portare all’attenzione dei democratici la situazione di via Pertini il gruppo dei Giovani dem, la cui segretaria Alessia Poli, in seguito alle precipitazioni del 23 luglio scorso che avevano costretto nuovamente a contenere l’acqua con bidoni e teli a coprire i libri, era tornata a bussare a sindaco e assessori: "A quando un intervento definitivo nella nostra biblioteca? Siamo stanchi di vedere le condizioni disastrose in cui versa la nostra biblioteca".

Proprio per ribadire l’urgenza di una presa in carico, i consiglieri comunali Pd Matteo Giusti e Lorenzo Boanini hanno infine ‘adottato’ la situazione presentando un’interpellanza a sindaco e giunta. "Il sindaco – commenta Giusti – deve spiegare alla città cosa intende fare della nostra biblioteca. Il silenzio che da anni ruota attorno a questa situazione da parte del sindaco e dell’assessora alla cultura fanno pensare che della biblioteca e della cultura importi poco. Non possiamo accettare un atteggiamento del genere. L’Amministrazione sta prendendo in giro intere generazioni di studenti e una comunità che vive ogni giorno quelli spazi". "A fine 2023 – aggiunge Boanini – l’assessora Frosini aveva dichiarato che sarebbero stati fatti miglioramenti al tetto della San Giorgio e che ulteriori lavori di manutenzione erano imminenti. La situazione è invece peggiorata: l’Amministrazione deve intervenire con urgenza". Ed è anche su queste ultime dichiarazioni che insiste l’interpellanza, chiedendo se quelle indagini promesse siano state effettuate e con che esiti, come si sia intervenuti negli ultimi mesi e a cosa sia dovuta "la completa negligenza dell’Amministrazione, visti i numerosissimi preavvisi e casi analoghi avvenuti in precedenza".

l.m.