Infanzia e città, la meraviglia dei piccoli

Nuovo appuntamento targato "Infanzia e città" domani, domenica 4 maggio, alle 16 al Funaro di Pistoia, dove va in scena "Due, storia di un abbraccio" di Manuela Capece e Davide Doro, un progetto della compagnia Rodisio con Davide Doro e Francesca Tisano, il racconto di un incontro quotidiano, poetico e visionario (fascia d’età: dai 3 ai 7 anni e per tutti). Due esseri diversi e complementari al tempo stesso che si incontrano per caso o per destino, si guardano negli occhi e si accende la scintilla. Quel colpo di fulmine che è come un secolo che dura un secondo. Un duetto bizzarro e clownesco, che prende per mano e accompagna un po’ dappertutto con la forza dell’immaginazione. "Due" parla della magia di trovarsi. Riconoscere la possibilità di un incontro, allenare la capacità di sentire e comprendere l’altro, buone pratiche da esercitare fin da piccoli. Ci parla di empatia, di quella capacità dirompente e rivoluzionaria di percepire il legame misterioso che ci unisce. Uno spettacolo che parla di empatia, cura, accoglienza e premura e che invita a praticare gentilezza. La pluripremiata compagnia Rodisio, fondata nel 2005 da Capece e Doro, autori, attori e registi (di cui Teatri di Pistoia ha prodotto lo spettacolo Il più piccolo di tutti), è presente nei teatri e festival di tutto il mondo con lavori tradotti in dieci lingue. Il costo del biglietto è 5 euro per i bambini e 7 euro per gli adulti. Prevendita alla Biglietteria del Teatro Manzoni 0573 991609 – 27112 e online su www.bigliettoveloce.it. Il giorno dello spettacolo, dalle 15, direttamente al Funaro.

E mentre nell’atrio di Palazzo Comunale a Pistoia prosegue la mostra "Ammalati di meraviglia. Le cose di ogni giorno nascondono segreti a chi le sa guardare e ascoltare" (fino al 20 maggio), ci sono ancora altri appuntamenti che si avvicenderanno fino al 22 maggio prossimo. Eccone intanto alcuni che entreranno nel vivo la settimana prossima. Si parte dalle letture e dai laboratori coi più piccoli: il 6 maggio (dalle 16.30 alle 18) alla scuola comunale dell’infanzia La Favola di Villa di Baggio, laboratorio erbario creativo a cura di Tam-Tam La cultura che ti muove; ancora il 6 maggio (ore 17) nella Biblioteca San Giorgio, sezione ragazzi, ’Martedì in gioco’ per ritrovarsi con gli amici e giocare liberamente con i giochi da tavolo presenti in biblioteca (dai 5 ai 10 anni; necessario possesso tessera d’iscrizione alla biblioteca). Altre tre iniziative accadranno sabato 10 maggio: a Palazzo Comunale (9-13) convegno sulla pratica della meraviglia (prenotazione obbligatoria a [email protected]), al giardino volante (ore 16.30) presentazione del libro "Canti dell’inizio, Canti della Fine" di Silvia Vecchini e Bruno Tognolini e a Villa di Scornio (il 10 maggio alle 16, 17.15 e 18.30; l’11 maggio alle 15, 16.15 e 17.30) "Arcipelago", installazione teatrale a cura di Angelo Facchetti e Francesco Franzè, performer Mariasole Dell’Aversana (20 bambini a replica, 6-12 anni; prenotazione obbligatoria a [email protected]).

linda meoni