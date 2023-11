Incubo infinito al freddo e al buio: "Siamo senza corrente da giorni. Impossibile andare avanti così"

"Siamo senza corrente ormai da quasi una settimana. Abbiamo adottato alcune soluzioni di fortuna, ma è chiaro che non si possa andare avanti a lungo così". Questo è quanto denuncia Mohamed Haida, cittadino residente a Bottegone, specificando come il disservizio riguardi almeno una dozzina di case situate nella medesima frazione. Si parla quindi di una cinquantina di residenti potenzialmente al buio, che hanno dovuto ricorrere anche alle stufe a pellet per scaldarsi: in pratica dall’alluvione che lo scorso giovedì sera ha colpito la Piana, la corrente non è più tornata.

"La temperatura era scesa a 11-12 gradi, in casa – ha spiegato Haida, facendo il punto della situazione – tutto è iniziato con le forti piogge. Già dallo scorso venerdì, nelle ore successive al nubifragio, eravamo senza elettricità. E lo siamo tuttora". Mohamed, insieme ai vicini di casa, ha detto di essersi rivolto più volte alla società che gestisce il servizio. Ad oggi, però, il problema non è ancora stato risolto. "Ci è stato detto che si tratta di un guaio da poco, e che avrebbero provveduto a breve – ha concluso – nonostante i solleciti, non abbiamo visto nessuno. Chiediamo che i tecnici intervengano al più presto, perché andare avanti così è impensabile". E-Distribuzione ha già fatto sapere che il servizio elettrico in Toscana è definitivamente tornato alla normalità, anticipando futuri indennizzi direttamente in bolletta per i clienti interessati dai disservizi.

Giovanni Fiorentino