Incrocio col San Feliciano. La Fenice non può fallire

Un unico verbo: vincere. Il Pistoia Volley La Fenice non ha scelta: domani dalle 21 alla palestra Anna Frank di Pistoia contro il San Feliciano (Perugia), ha un solo risultato, la vittoria da 3 punti (3-0 o 3-1), nell’ottava giornata di ritorno del girone G del campionato femminile nazionale di serie B2. Per arrivare a compiere l’impresa, la permanenza in categoria appunto, la squadra fuxiablu, terz’ultima in classifica con 18 punti, a -6 da Marsciano (Perugia), ergo dalla salvezza, è costretta a imporsi. "La posizione in graduatoria – disse al termine dell’ultima gara il tecnico Vittorio Bertini – è immutata. La classifica è solo un po’ più corta, ma comunque critica. Portiamo a casa questo risultato e guardiamo avanti con maggiore fiducia". Certo, al cospetto della settima forza, San Feliciano a quota 32, non sarà semplice: servirà un’altra partita perfetta (o quasi). "Intanto, pensiamo a recuperare Gualtierotti, per noi pedina importante", fa sapere il dirigente fenicino Maurizio Lucchesi. Adesso ci si attende che capitan Massaro e compagne possano proseguire la striscia vincente per trasformare quello che appariva una chimera in fantastica realtà. Gianluca Barni