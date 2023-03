Incontro su artiste e letterate pistoiesi

Un appuntamento con la cultura. Oggi, alle 15.30, nella sala Parmiggiani di Palazzo Fabroni, lo storico dell’arte Iacopo Cassigoli passerà in rassegna alcune delle più interessanti personalità femminili di Pistoia. Donne vissute tra il tardo Settecento e il Novecento e che si affermarono nel campo dell’arte e della letteratura, anche oltre i confini nazionali. La conferenza fa parte del programma di iniziative per la Giornata internazionale della donna. Lo studioso evidenzierà alcuni aspetti peculiari di queste illustri pistoiesi. Parlerà della prima e unica donna laureata nell’Accademia letteraria romana Arcadia, Corilla, al secolo Maria Maddalena Morelli; di Louisa Grace, poetessa e pittrice irlandese, che scelse Pistoia come città in cui vivere e che divenne protagonista dell’ambiente risorgimentale che girava attorno a Niccolò Puccini; di Gianna Manzini (della quale Berenice, la giornalista pistoiese Jolena Baldini, ci regala un divertente ritratto), vincitrice di importanti premi letterari, alla quale dobbiamo singolari racconti dedicati agli animali e che inventò, nel secondo dopoguerra, il giornalismo di moda e di Egle Marini, pittrice di gran pregio e poetessa raffinatissima. Ancora, proseguirà con le straordinarie opere e l’attività di Bice Bisordi, scultrice nel segno di Manzù, a cui si deve un insolito ritratto del presidente statunitense John Kennedy e con i dipinti di Eloisa Pacini, i quali svelano una delicatezza malinconica. La conferenza si chiuderà con una breve riflessione sulla pittrice bolognese Elisabetta Sirani, alla quale si deve una grandiosa opera pittorica, ancora oggi presente sull’altare della famiglia Dal Gallo nella chiesa di San Francesco, che sarà oggetto di visita al termine dell’incontro.