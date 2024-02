Incontro con l’associazione Margherita Silenziosa. Si parla anche del libro "Parlando con Matilde"

Conoscere da vicino l’energia profusa in un progetto che parla di vita e speranza, insieme compiere anche un gesto concreto di solidarietà. A proporre un momento di raccoglimento e riflessione è la Biblioteca dell’Amicizia di piazza Leonardo da Vinci 21, all Bar Nazionale, dove oggi, venerdì 23 febbraio, alle 17.30, sarà ospite l’associazione Margherita Silenziosa, la onlus nata all’indomani della morte della giovane Matilde Capecchi, nel 2020, su impulso dei genitori Silvia e Bernardo e dei tanti amici che con Matilde hanno condiviso momenti di gioia e spensieratezza. In questa sede sarà possibile conoscere le tante attività e azioni messe in campo dall’associazione stessa a fini benefici ogni volta per associazioni, realtà e presidi diversi, ma sempre a tutela della ricerca, della salute e della solidarietà, ogni volta guidati da un motto che sino all’ultimo giorno è stato per Matilde una sorta di mantra: "Abbi sempre il coraggio di alzarti e ridere nonostante tutto". Verrà anche presentato il libro scritto dalla mamma di Matilde, Silvia Biagini, dal titolo "Margherita Silenziosa. Parlando con Matilde" (Edizioni Atelier di Elena Orlando), un modo per raccogliere una testimonianza preziosa, quella di Matilde appunto. "Questo libro – dicono dall’associazione – vuole essere un piccolo ricordo di Matilde, un punto di riflessione di ognuno di noi, per farci delle domande e trovare degli insegnamenti. È stata certamente una cura per la mamma Silvia: è difficile vivere senza le persone amate, scrivere è come fermare i ricordi, far sì che la memoria non svanisca, sentirsi ancora collegati a chi non è fisicamente più con noi". Marco Leporatti leggerà alcuni brani tratti dal libro. L’ingresso è libero.